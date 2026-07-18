La final del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y en España es todo ilusión, aunque saben que en frente tendrán una selección gigante que, en caso de perder, venderá carísima la derrota. El partido ante Argentina se juega este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Un entusiasmado Xavi Hernández habló con Marca y mostró su expectativa de repetir el éxito de Sudáfrica 2010, que lo tuvo como protagonista: "Es el momento. Es el entrenador. Son los jugadores. Es la generación. Han hecho un equipo en mayúsculas en todos los niveles. No hay muchos egos. Se parece mucho a la España nuestra de 2010. Estoy positivo para que eso se dé".

Sobre Lamine Yamal, puntualizó: "Es un genio, igual en la historia de España no ha habido un jugador tan diferencial. Y fíjate cómo está jugando Cubarsí también. Me da pena por Fermín, pero está Pedri. Hay una generación en el Barça, y trasladada a la Selección, para 10 o 15 años, de la cual estoy muy orgulloso, porque los vimos crecer en nuestra etapa como 'staff' en el Barça".

Netherlands v Spain: 2010 FIFA World Cup Final | Alex Livesey - FIFA/GettyImages

Además, se aventuró analizando a la selección y su partido frente a Francia: "Creo que es el mejor partido de España en este Mundial. Fue una oda al fútbol. Hace años que no veía un equipo tan sólido, tan bueno en ataque y en defensa. Y además contra Francia, que era la más fuerte en ese momento".

Uno de los grandes protagonistas del Mundial fue Leo Messi, ex compañero suyo en el FC Barcelona: "Lo considero un amigo antes que nada, tengo muy buena relación personal. Y después ya no tengo palabras para definirlo. Le digo: 'Es que ya no sé qué decirte'. Nos quedamos sin palabras ante una persona que tiene esa humildad para seguir compitiendo, es una bestia competitiva. Y ha sabido hacer muy bien el rol de líder espiritual en su equipo", dijo sobre él.

Por último, se ilusionó con su futuro como profesional: "Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente, que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia...".