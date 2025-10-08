Xolos de Tijuana rechazó dos ofertas europeas por Gilberto Mora

La selección mexicana sub-20 ya se colocó entre las ocho mejores del Mundial Sub-20, ya que este martes goleó 4-1 a su similar de Chile con doblete de Hugo Camberos, más anotaciones de Tahiel Jiménez e Iker Fimbres. Y una vez más, una de las grandes figuras del encuentro fue Gilberto Mora, que puso una asistencia para el primer tanto.

El centrocampista ha llamado la atención del fútbol internacional desde su incursión con Xolos de Tijuana y a sus 16 años, ya es monitoreado por diferentes clubes importantes como el Real Madrid de España, el Ajax Ámsterdam de los Países Bajos, sin olvidar al Arsenal, el Liverpool y el Manchester City de Inglaterra, así como el PSG de Francia, con posibilidades de que otros más se sumen en los próximos días.



En el equipo fronterizo están conscientes de la valía de su joya, así que ya rechazaron dos ofertas que vinieron desde el Viejo Continente al consideraras muy bajas, al menos eso comentó el periodista Fernando Esquivel a través de su cuenta personal de X.

El comunicador explicó que las dos llegaron vía agente, una desde Portugal y otra desde Inglaterra, la primera por seis millones de euros y la segunda por ocho millones de euros, buscando el cien por ciento de la carta. Sin embargo, tanto los Canes Aztecas como el agente del seleccionado nacional ya acordaron que no lo dejarán marcharse de la institución por menos de 20 mde.



A pesar de ser el más joven de la Copa del Mundo de la categoría con sus 16 años, está convertido en la figura del Tricolor, aportando hasta ahora tres anotaciones y dos asistencias en cuatro compromisos, todos como titular.

Para los cuartos de final del campeonato, México se medirá al vencedor de Argentina y Nigeria, que se enfrentan este miércoles. Hasta ahora, el equipo ha logrado ilusionar al contar con grandes figuras como Mora, Camberos, Tahiel, Fimbres, Alexéi Domínguez, Obed Vargas, Amaury Morales, Diego Sánchez, Elías Montiel, entre otros más.