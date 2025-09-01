Ya es oficial: Antony es nuevo futbolista del Betis
Antony fue uno de los nombres de peso del mercado de verano. Luego de la cesión que tuvo el jugador en el Betis, el rendimiento del extremo le ha colocado como un futbolista recuperado y que aún puede rendir a un nivel elevado dentro del terreno de juego.
Varios clubes de gran renombre en Europa mostraron interés en el fichaje del jugador, sin embargo, el deseo de Antony todo el tiempo fue el de retornar con el Betis. Dicho movimiento se veía cada vez más complejo pero, al final el Manchester United ha cedido ante la presión y liberó el traspaso.
El club Betis anuncia el fichaje de Antony. El cuadro de LaLiga ha puesto en la mesa del Manchester United una cifra final de 22 millones de euros netos más otros 3 en variables. Adicional, el club de la Premier League se guarda un 50 por ciento de la carta del atacante en caso de una venta futura.
El acuerdo entre club y jugador es por un lapso de 5 años, es decir, hasta el 2030. Si bien por ahora no se conoce la cifra del todo, se entiende que el extremo gozará de uno de los mejores sueldos de la plantilla, aunque, muy lejano a lo que percibía en el United.
Durante este parón FIFA de selecciones, Antony buscará ponerse en estado de forma pues no tiene rodaje desde finales de mayo cuando jugó la final de la Conference League ante el Chelsea.
