Ya es oficial: Casemiro ficha por el Inter Miami y jugará con Lionel Messi

Si bien ya era un secreto a voces, todavía no era oficial. Pero, a días de terminado el Mundial 2026, el Inter Miami anunció el fichaje de Casemiro, volante central de la selección de Brasil, que viene de quedar libre tras su paso por el Manchester United.

Los rumores que unían al ex Real Madrid con el Inter Miami datan de principios de año, cuando en febrero aprovechó un bache en su calendario para ir a la localidad del sur estadounidense a reunirse con David Beckham y otros directivos de la institución, hoy campeona vigente de la MLS.

A new No. 5 is in the 305. @Casemiro is Home. 🙌 pic.twitter.com/VNL4FeHgub — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2026

El Inter Miami ha malogrado una vez más su oportunidad en la máxima competencia de clubes a nivel norteamericano, la Concachampions, y quiere seguir sumando futbolistas de la más alta élite para continuar peleando por todos los títulos como lo han hecho desde la llegada de Leo Messi en 2023, que ha cambiado para siempre la historia del club.

Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Casemiro subió al primer equipo del poderoso San Pablo de Brasil en 2010 y su ascenso fue meteórico, mudándose al Real Madrid solamente tres años más tarde. Allí, se consolidó como uno de los mejores mediocampistas del mundo en su era, además de posicionarse como uno de los futbolistas con más títulos internacionales en la historia del fútbol, ganando 16 de los 28 que jugó. En total, suma 336 partidos jugados con la camiseta merengue, con 31 goles en su cuenta personal.

Fue oficializado en el Manchester United en agosto de 2022 como fichaje estelar, aunque el pésimo momento que atraviesa el club de Old Trafford no le permitió seguir brillando. En total jugó 160 partidos, anotó 26 goles y dio 14 asistencias.

Es internacional con la selección de Brasil desde 2011 y lleva jugados 88 partidos, con nueve goles y cinco asistencias. Fue campeón de la Copa América del 2019 disputada en su tierra y titular durante la breve estadía en el Mundial 2026.