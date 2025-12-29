Ya hay fecha para el regreso de Ronald Araujo al Barcelona

Ronald Araujo vuelve a aparecer en el horizonte del FC Barcelona. No como un fichaje ni como un refuerzo de mercado, sino como algo igual o más importante: un regreso humano y deportivo tras un paréntesis necesario. Ha pasado aproximadamente un mes desde que el central uruguayo se reuniera con el club, acompañado de sus agentes, para pedir tiempo. Un alto en el camino motivado por cuestiones de salud mental, después de atravesar una etapa especialmente delicada.

La expulsión ante el Chelsea fue el detonante visible, el episodio que terminó de desbordar a un futbolista acostumbrado a competir siempre al límite. Sin embargo, en el entorno del jugador se reconoce que la situación venía de antes. Araujo arrastraba un desgaste emocional que necesitaba ser atendido lejos del foco, del ruido y de la exigencia permanente que implica vestir la camiseta del Barça.

La respuesta del club fue ejemplar. Comprensión total, apoyo absoluto y cero presión. Desde el primer momento, el Barcelona puso a su disposición todos los recursos necesarios y dejó en manos del propio jugador la decisión sobre cuándo volver. Sin plazos, sin mensajes públicos forzados y sin urgencias deportivas por delante de la persona.

❗️ Araujo vuelve este lunes con el Barça



✍️ @scapde_45 https://t.co/LGAQYDsbZv — Diario SPORT (@sport) December 28, 2025

Una parte de ese tiempo lo ha pasado Araujo en Uruguay, junto a su familia, desconectando del día a día del fútbol profesional y reencontrándose consigo mismo. Una pausa tan silenciosa como necesaria. Ahora, el central ya está de regreso en Barcelona y, tal y como se apuntó antes del periodo vacacional y confirma Mundo Deportivo, hoy lunes volverá a entrenarse con el grupo.

Eso sí, el regreso será progresivo. Salvo sorpresa mayúscula, su presencia en el derbi ante el Espanyol está prácticamente descartada. El cuerpo técnico quiere ir paso a paso, sin acelerar procesos ni correr riesgos innecesarios, ni físicos ni emocionales.

Para el Barça, recuperar a Araujo va más allá de reforzar la defensa. Es volver a contar con un líder silencioso, un futbolista comprometido y una figura clave del vestuario. Pero, esta vez, con una prioridad clara: que vuelva bien. De verdad.