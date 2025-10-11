Ya hay fecha para que Roberto Alvarado vuelva a jugar con Chivas

El regreso oficial de Roberto Alvarado está programado para el sábado 18 de octubre, cuando Chivas reciba al Mazatlán en el Estadio Akron. Lo hará como suplente, con la posibilidad de sumar minutos si el partido lo permite. El mensaje es claro: Alvarado tendrá que remar desde atrás para volver a ganarse un lugar.

Este fin de semana, Chivas enfrentará al América en un partido amistoso a disputarse en los Estados Unidos. Sin embargo, tanto el cuerpo técnico como el médico han decidido no arriesgarlo aún. Aprovecharán la fecha FIFA para darle una semana más de recuperación.

El torneo de Apertura 2025 no ha sido nada fácil para Roberto: el "Piojo" Alvarado. El atacante de Chivas ha tenido un bajón importante en su nivel futbolístico y, tras su participación con la selección mexicana en la Copa Oro, no ha logrado retomar el protagonismo que alguna vez tuvo con el Rebaño Sagrado.

Alvarado reportó tarde con el club tapatío después del torneo con el Tri, donde su rendimiento fue duramente criticado. Desde entonces, su aporte en la Liga MX ha sido muy limitado. Pasó de ser uno de los jugadores más importantes del equipo a perder peso en el cierre del torneo de Apertura 2025.

Una lesión reciente lo dejó fuera de los últimos encuentros y, según reportes de El Universal Deportes, su regreso no será nada sencillo. El técnico argentino Gabriel Milito no tiene intención de modificar el once titular solo por darle lugar al 'Piojo'. Incluso, hay quienes aseguran que la escuadra rojiblanca juega mejor sin Roberto Alvarado en la cancha.

Milito, sin embargo, no descarta que Alvarado recupere su lugar en el once titular, pero deja claro que deberá ganárselo. No habrá privilegios. Si quiere recuperar un puesto en la alineación estelar, tendrá que mostrar en el campo que está para competir al más alto nivel.