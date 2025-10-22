Ya se conoce la sanción a Hansi Flick tras su expulsión en el FC Barcelona vs Girona

Hansi Flick fue expulsado el fin de semana en el partido de Liga que enfrentó al FC Barcelona y al Girona en Montjuic. El árbitro del encuentro le mostró dos cartulinas amarillas por protestar, por lo que se perderá el Clásico frente al Real Madrid del domingo.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha rechazado el recurso presentado por el Barcelona y mantiene la sanción de un partido para el técnico alemán.

“Procede desestimar la solicitud de dejar sin efecto la doble amonestación objeto de la presente impugnación y, en consecuencia, se acuerda el mantenimiento de las consecuencias disciplinarias derivadas de la expulsión de D. Hans-Dieter Flick, procediendo la imposición de la sanción de un partido de suspensión prevista en el artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, con las multas accesorias correspondientes en aplicación del artículo 52”, dice la resolución del Comité.

Hansi Flick, FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

No obstante, al club azulgrana aún le queda una oportunidad para intentar que su entrenador se siente en el banquillo en el choque frente a los blancos. El FC Barcelona aún puede acudir a Apelación e intentar que allí le den la razón. De momento, desde el club no se han manifestado al respecto.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp