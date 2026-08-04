Ya tiene fecha la reunión entre el Real Madrid y Vinícius Jr. por la renovación de su contrato

Tras el regreso de Vinícius Jr. de sus vacaciones, el Real Madrid y el futbolista tienen previsto reunirse este miércoles para retomar las conversaciones sobre la renovación de su contrato, un movimiento que la directiva considera prioritario antes del cierre del mercado.

Aunque el vínculo del brasileño finaliza en junio de 2027, desde la dirigencia merengue quieren evitar que el paso del tiempo complique las negociaciones. La intención de ambas partes siempre fue continuar juntas, pero todavía quedan diferencias económicas por resolver antes de alcanzar un acuerdo definitivo.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: The meeting between Vinicius Junior and Real Madrid for contract renewal talks is scheduled for Wednesday.



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La oferta del Madrid no cambia

La postura del conjunto blanco se mantiene firme desde hace varios meses: la propuesta contempla una ampliación de contrato por cinco temporadas, hasta 2031, con un salario cercano a los 20/22 millones de euros netos por campaña.

Desde el Madrid consideran que esa cifra refleja el peso del delantero dentro del proyecto deportivo encabezado por José Mourinho y, por el momento, no tienen previsto mejorar la oferta salarial, aunque sí existe margen para negociar otros aspectos del contrato.

Los derechos de imagen, la gran clave

Uno de los temas que mayor interés despierta en el entorno de Vinícius es el porcentaje de explotación de sus derechos comerciales. El brasileño pretende aumentar el control sobre esa parte de sus ingresos y acercarse a las condiciones que tienen otras figuras del plantel, como Kylian Mbappé.

En el merengue reconocen el enorme crecimiento internacional que tuvo el delantero desde su llegada al club, aunque también sostienen que ese desarrollo está estrechamente ligado al impacto de la institución. Aún así, están dispuestos a realizar ciertos ajustes en esta cláusula, pero sin modificar la estructura económica de la propuesta.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El brasileño pretende acercarse a los 30 millones de euros anuales entre salario y otros conceptos, una cifra que, por ahora, queda lejos de la oferta madridista.

De igual manera, en Valdebebas mantienen la tranquilidad y confían en que la reunión de esta semana permita acercar posiciones para encaminar una renovación que ambas partes consideran estratégica y conveniente para el futuro del equipo.