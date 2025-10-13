Zinedine Zidane revela el próximo equipo al que quiere dirigir

Zinedine Zidane tiene la vista puesta en el rol de seleccionador nacional de Francia después del Mundial de la FIFA 2026, momento en el que Didier Deschamps se dispondría a renunciar.

La última vez que Zidane ejerció como entrenador fue al Real Madrid en 2021 y desde ahí se mantuvo alejado del foco, más allá de rumores con el propio Merengue o la misma selección de Les Bleus. Recientemente se lo relacionó con múltiples posibilidades que tuvo en Europa.

"Sin duda volveré a entrenar", declaró Zidane en el Festival dello Sport di Trento. "No sé qué me depara el futuro. Siento que puedo hacer algo con la selección; eso es lo que me gustaría hacer algún día".

F1 Grand Prix of Monaco | Ciancaphoto Studio/GettyImages

Zidane ya había manifestado su interés en la selección francesa en 2022. "Lo quiero, por supuesto. Espero que algún día lo sea", declaró a L'Équipe en aquel momento. El medio francés afirmó previamente que se estaba "preparando" para el puesto.

¿Es Zidane el favorito para sustituir a Didier Deschamps?

France v Azerbaijan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Catherine Steenkeste/GettyImages

Tras una de las tarjetas rojas más recordadas de la historia del fútbol en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2006 ante el cabezazo que le dio al defensa central de Italia, Marco Materazzi, Zinedine Zidane colgó los botines y se retiró del fútbol profesional. Ocho años después, volvió a entrenar al Real Madrid Castilla de 2014 a 2016, antes de hacerse cargo del primer equipo.

En dos etapas, entre 2016 y 2021, Zidane ganó tres Champions Leagues consecutivas, dos títulos de LaLiga y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, entre otros galardones.

Deschamps, de 56 años, ha sido el seleccionador de Francia desde 2012. Guió a Les Bleus a la Copa Mundial de la FIFA 2018 y al subcampeonato en 2022, cuando muchos pensaban que dimitiría para ser reemplazado por Zidane. Una sorpresiva ampliación de contrato frustró esa idea, pero Deschamps confirmó a principios de año que no buscará un nuevo contrato tras la conclusión de la edición de 2026.

“En 2026 se acabará. Lo tengo muy claro. He cumplido mi condena, con el mismo deseo y pasión por mantener a Francia al más alto nivel, pero 2026 es un muy buen momento para parar”, declaró Deschamps a TF1 en enero.

🔴 "Il faut savoir dire stop" : Didier Deschamps annonce au JT de #13H qu’il quittera l'équipe de France en 2026 après la prochaine Coupe du monde



Le journal de @GPardigon est à retrouver dans #BonjourLaMatinaleTF1 avec @Bruce_Toussaint ⤵ pic.twitter.com/4TeJP6c6mP — TF1Info (@TF1Info) January 8, 2025

Aunque la Federación Francesa de Fútbol (FFF) no se ha comprometido con un sustituto, Zidane ha dejado claro que quiere ser considerado. Zizou disputó 80 partidos con Les Bleus y levantó la Copa del Mundo de 1998.

Más noticias sobre el mercado de fichajes