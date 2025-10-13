Zinedine Zidane revela cuál de las Champions League que ganó con el Real Madrid es su preferida

Zinedine Zidane vivió jornadas gloriosas con el Real Madrid, tanto dentro del campo como en el banquillo, incluyendo muchas noches de UEFA Champions League que el aficionado merengue jamás olvidará.

En rol de futbolista, el ex mediapunta francés conquistó "La Orejona" en la temporada 2001/2002, siendo protagonista absoluto con un antológico gol de volea, de zurda, que quedó grabado en la historia, ya que significó el triunfo de los blancos ante el Bayer Leverkusen en la final de Glasgow.



Sin embargo, su legado en plan de entrenador resultó aún más extraordinario: tres Copas de Europa consecutivas entre 2016 y 2018, un hito que ningún estratega había logrado en la era moderna del torneo.

Efectivamente, Zizou llevó al Madrid a la gloria en la 2015/2016, derrotando en el partido cumbre en Milán a su rival capitalino, el Atlético, en la tanda de penales. Un año después, repitió la hazaña en Cardiff, Gales, donde su equipo se impuso con autoridad 4-1 frente a la Juventus en el cotejo decisivo, mientras que en 2018 completó la trilogía al vencer 3-1 al Liverpool en la final de Kiev.

🤍🏆 ZIDANE, ENAMORADO de la 12ª:



🗣️ "He visto cuatro o cinco veces la segunda parte que hicimos contra la Juventus... y pienso que es fútbol perfección".



Vía: 'Gazzetta dello Sport' pic.twitter.com/TkZY1x8Svb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2025

No obstante y pese a la magnitud de todas esas conquistas, el propio Zidane reconoció a La Gazzetta dello Sport que hubo una Champions que disfrutó por encima de las otras: la decimosegunda del Real, versus la Juve. "He visto cuatro o cinco veces la segunda parte que hicimos contra Juventus y pienso que es fútbol perfección".

En dicha final, bianconeros y merengues igualaban a un gol al descanso cuando una charla en los vestuarios del preparador francés, viralizada posteriormente, parece haber servido de inspiración para una oncena madridista que le dio un baño deportivo y hasta táctico a la Vecchia Signora de Italia, con Luka Modric, Toni Kroos e Isco Alarcón dominando por completo la sala de máquinas, y un Cristiano Ronaldo decisivo de cara a portería (hizo doblete).

Aquel partido reflejó la filosofía del Zizou entrenador: equilibrio; control y talento al servicio del equipo; por ende, ese sábado en Cardiff no sólo consolidó su legado en la Casa Blanca; también como uno de los entrenadores más influyentes de la historia reciente en el balompié europeo.