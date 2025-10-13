Las palabras de Zinedine Zidane sobre Lamine Yamal que no gustarán al Real Madrid

Con tan sólo 18 años, Lamine Yamal continúa maravillando al planeta fútbol. Su impactante talento y precoz irrupción con el primer equipo del FC Barcelona y la selección española han trascendido fronteras y colores, al punto de despertar la admiración de leyendas vinculadas al eterno rival, el Real Madrid.

Uno de los que no escatima elogios hacia la joya blaugrana es Zinedine Zidane, ícono del club blanco tanto como jugador como, especialmente, en rol de entrenador. En efecto, el ganador de tres UEFA Champions League seguidas en el banquillo del Santiago Bernabéu concedió una entrevista a La Gazzetta dello Sport, misma en la que respondió con total naturalidad sobre el joven extremo hispano-marroquí.

“Un jugador que me mueve cuando toca el balón es Lamine”, afirmó Zizou, destacando la sensibilidad, elegancia y a la vez desequilibrio con el que Yamal interpreta y encara el juego pese a su corta edad.

El legendario ex mediapunta francés también aprovechó la ocasión para recordar la vibrante y épica eliminatoria de semifinales de la pasada Champions League entre el Barcelona y el Inter de Milán, exculpando al último Balón de Plata de la caída de su equipo: “Contra el Inter en Champions, Lamine lo hizo todo, y en los dos partidos. Demostró lo que pocos demuestran en esa clase de encuentros".

A pesar de continuar lesionado del pubis, lo que le ha hecho perderse cuatro de los ocho desafíos del Barça en esta edición de LaLiga, el extremo diestro (juega a pierna cambiada, siendo zurdo) totaliza dos goles y cuatro asistencias en dicho campeonato, por lo que sigue siendo indispensable en los dibujos del estratega alemán Hansi Flick.

Las palabras de Zidane confirman lo que ya es un secreto a voces: además de ser el presente del FC Barcelona, Lamine Yamal ya es una de las principales luminarias del balompié internacional y está llamado a marcar una época, incluso ganándose el respeto de quienes alguna vez fueron los más acérrimos adversarios de su entidad.

