Zinedine Zidane se prepara para tomar el mando de la selección de Francia

La selección de Francia se prepara para cerrar una de las etapas más exitosas de su historia reciente: después de 14 años al frente del equipo, Didier Deschamps dejará el cargo tras la eliminación de la Copa del Mundo 2026.

Durante su gestión, Deschamps convirtió al combinado francés en una potencia mundial. Bajo su conducción, los Bleus conquistaron el Mundial de Rusia 2018 y llegaron a la final de Qatar 2022.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill/GettyImages

Zidane, el elegido para iniciar una nueva etapa

Ahora, con la salida de Deschamps confirmada, todos los caminos apuntan hacia Zinedine Zidane como el próximo entrenador de la selección de Francia. El histórico futbolista galo siempre expresó su deseo de ocupar ese puesto y esperó pacientemente la oportunidad durante los últimos meses.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, la Federación Francesa de Fútbol tiene previsto cerrar todos los documentos oficiales con Zidane una vez finalizada la Copa del Mundo. El acuerdo, que era considerado un secreto a voces dentro del fútbol internacional, quedaría formalizado en los próximos días.

El exentrenador del Real Madrid no habría contemplado otras propuestas recientes porque su prioridad era asumir el mando de los Bleus. Después de varios años alejado de los bancos, el ganador del Balón de Oro está listo para regresar a la dirección técnica con un desafío especial.

🚨🇫🇷 French Federation plan to sign all formal documents with Zinedine Zidane after the end of the World Cup.



Zidane never considered any other proposal over last 8 months; only wanted France job. pic.twitter.com/nertH356Ue — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

Un proyecto con talento para seguir ganando

El arribo de Zidane representará un cambio de rumbo, pero tendrá a disposición una generación de futbolistas de enorme calidad. Francia cuenta con figuras consolidadas y jóvenes talentos que permiten pensar en un futuro competitivo.

El gran desafío para el ex futbolista será mantener el nivel alcanzado durante la era Deschamps y construir un equipo capaz de seguir peleando por los títulos más importantes. Con una plantel lleno de talento y la presión de dirigir a su país, el nuevo seleccionador tendrá la misión de escribir otro capítulo histórico para el fútbol francés.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026