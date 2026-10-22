¿Gabriel Milito cerca de salir de Chivas?

Parece que el futuro de Gabriel Milito al frente de Chivas está sobre la mesa de las dudas. El técnico del Guadalajara fue cuestionado al respecto un par de días atrás y optó por no tocar el tema, asegurando que es el tiempo de pensar en el balón y poco más:

No es momento para hablar de esa situación. Estamos en la recta final, quedan cinco partidos muy importantes y hay mucho en juego; cada vez queda menos tiempo y los errores te pasan factura. Sigo con plena confianza en el equipo y en los jugadores, los veo con la capacidad de volver a la victoria y volver a tener esa regularidad. En el futbol, existen estos baches, hay que salir rápido. Gabriel Milito

Chivas v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Hoy, de acuerdo con la información de fuentes cercanas al Guadalajara, todo indica que hay muchas dudas entorno a la valía del técnico. De los semestres que ha dirigido Gabriel a las Chivas, este ha sido y con diferencia el peor, tanto en resultados, como en funcionamiento.

El fútbol que ha desplegado el conjunto de Verde Valle no se acerca ni un poco a lo que mostraron en el torneo pasado. Adicional, la suma de puntos también se ha mantenido distante en la comparación. El torneo anterior, Chivas cerró como líder de la Liga MX, hoy están en la segunda posición y con pocas opciones de la cima.

America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Siendo el caso, la gerencia entiende que lo mejor en el corto plazo es esperar a que el torneo termine. Tanto en su etapa regular, como en la liguilla. En función de lo que haga el Guadalajara, tanto en las formas, como los logros colectivos, Amaury Vergara aprobará o rechazará la continuidad de Milito.

Gabriel por su parte se mantiene calmo. Sabe que su vínculo con el Guadalajara está a un par de meses de llegar a su fin. Si Chivas le ofrece continuará, valorará las condiciones, de no ser el caso, es seguro que ofertas de trabajo tendrá de sobra dentro y fuera de la Liga MX.

