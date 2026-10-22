¿Gabriel Milito cerca de salir de Chivas?
Parece que el futuro de Gabriel Milito al frente de Chivas está sobre la mesa de las dudas. El técnico del Guadalajara fue cuestionado al respecto un par de días atrás y optó por no tocar el tema, asegurando que es el tiempo de pensar en el balón y poco más:
No es momento para hablar de esa situación. Estamos en la recta final, quedan cinco partidos muy importantes y hay mucho en juego; cada vez queda menos tiempo y los errores te pasan factura. Sigo con plena confianza en el equipo y en los jugadores, los veo con la capacidad de volver a la victoria y volver a tener esa regularidad. En el futbol, existen estos baches, hay que salir rápido.Gabriel Milito
Hoy, de acuerdo con la información de fuentes cercanas al Guadalajara, todo indica que hay muchas dudas entorno a la valía del técnico. De los semestres que ha dirigido Gabriel a las Chivas, este ha sido y con diferencia el peor, tanto en resultados, como en funcionamiento.
El fútbol que ha desplegado el conjunto de Verde Valle no se acerca ni un poco a lo que mostraron en el torneo pasado. Adicional, la suma de puntos también se ha mantenido distante en la comparación. El torneo anterior, Chivas cerró como líder de la Liga MX, hoy están en la segunda posición y con pocas opciones de la cima.
Siendo el caso, la gerencia entiende que lo mejor en el corto plazo es esperar a que el torneo termine. Tanto en su etapa regular, como en la liguilla. En función de lo que haga el Guadalajara, tanto en las formas, como los logros colectivos, Amaury Vergara aprobará o rechazará la continuidad de Milito.
Gabriel por su parte se mantiene calmo. Sabe que su vínculo con el Guadalajara está a un par de meses de llegar a su fin. Si Chivas le ofrece continuará, valorará las condiciones, de no ser el caso, es seguro que ofertas de trabajo tendrá de sobra dentro y fuera de la Liga MX.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.