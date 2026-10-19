Gabriel Milito habla de la racha negativa que viven las Chivas

Chivas vive una breve crisis de resultados dentro de la Liga MX. El Guadalajara suma cuatro duelos sin ganar, a los cuales hay que sumar el partido del pasado sábado ante Tigres, mismo que cerró con un empate por la mínima.

Finalizado el encuentro, Gabriel Milito ofreció declaraciones. El argentino lamentó la falta de contundencia de su equipo en una tarde que estaba hecha para que el Guadalajara regresara al sendero de la victoria.

"FALTÓ MÁS CLARIDAD" 😔🐐



Gabriel Milito reconoce la poca contundencia en los minutos finales del Chivas vs Tigres; además, habló sobre José Castillo y las 3 lesiones que ha sufrido.



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Alternamos precisión e imprecisión, de haber tenido más precisión, hubiésemos podido ganar el partido. Las situaciones estuvieron; el equipo logró controlar y dominar, pero nos faltó finalizar mejor. Tuvimos situaciones, Nahuel atajó pelotas importantes. Es un poco el resumen. Queríamos ganar y teníamos la necesidad de hacerlo. Gabriel Milito

Gabriel pide a todo el plantel esfuerzo al máximo durante el cierre del torneo para poder sacar adelante el boleto a la liguilla.

Necesitamos el 100 por ciento de todos. Estamos en la recta final y ahora hay mucho en juego. Cada vez queda menos tiempo, los errores te pasan factura y bueno, intentaremos que eso no pase. Sigo con plena confianza en el equipo, lo veo con la capacidad de volver a la victoria. Gabriel Milito

FBL-MEX-GUADALAJARA-TIGRES | ULISES RUIZ/GettyImages

Con respecto de las adversidades físicas que está viviendo el plantel, Gabriel concluyó que el club trabaja a nivel interno para no vivir más bajas en la cancha.

Estamos haciendo todo lo posible para prevenir que no tengamos más bajas porque contamos con menos opciones al no contar con todo el plantel disponible. Hay que pasar este mal momento, un mal momento es sólo eso, hay que atravesarlo y analizarlo [porque] necesitamos tener a todo el plantel completo para este sprint final. Hay que adaptarse al calendario, considero que un profesional puede jugar perfectamente tres partidos semanales, sólo es una semana y el futbolista lo puede tolerar. Gabriel Milito