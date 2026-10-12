Gabriel Milito se consagra como el amo de los clásicos desde su llegada a las Chivas
Gabriel Milito ha conseguido establecer una marca importante desde su llegada al banquillo de las Chivas de Guadalajara en mayo de 2025. El entrenador argentino todavía no conoce la derrota frente a los dos máximos rivales del club: América y Atlas, construyendo una racha que ya alcanza diez enfrentamientos consecutivos.
El registro contempla tanto compromisos oficiales de la Liga MX o competiciones internacionales, como encuentros amistosos disputados durante los últimos dos años. En total, Milito acumula seis victorias y cuatro empates frente a las "Águilas" y los "Rojinegros", con un balance ofensivo de 16 goles marcados y apenas siete anotaciones recibidas.
El capítulo más reciente de esta historia se escribió este sábado en el Estadio Jalisco, donde Guadalajara y Atlas empataron a un gol en una nueva edición del clásico tapatío. Aunque Chivas no consiguió llevarse los tres puntos, el resultado permitió que su entrenador extendiera una racha que comienza a convertirse en una de sus principales armas.
Frente al América, Milito presume cinco enfrntamientos sin derrota, con tres victorias y dos empates. Entre sus resultados más destacados aparecen el triunfo por 2-1 en el Apertura 2025, la victoria por la mínima diferencia en el Clausura 2026 y el contundente 2-0 conseguido durante un amistoso disputado en Oakland durante el último parón FIFA.
La historia contra Atlas tampoco presenta derrotas para Gabriel. En cinco cotejos, Guadalajara ha conseguido tres victorias y dos empates, incluyendo la goleada por 4-1 correspondiente al Apertura 2025. También destaca el triunfo por 2-1 como visitante durante el Clausura 2026, resultado que reforzó su dominio en los enfrentamientos tapatíos.
Más allá de los números, estos resultados han fortalecido la relación de Milito con la afición rojiblanca. Los clásicos representan compromisos de enorme trascendencia para Chivas, especialmente por la histórica rivalidad que mantiene con América y Atlas. Por ello, permanecer invicto durante diez encuentros, agrega valor al paso de Gabriel por el Guadalajara.
Sin embargo, el entrenador argentino todavía tiene una deuda pendiente que supera cualquier resultado conseguido frente a sus rivales históricos: conquistar el campeonato de la Liga MX. Siendo el caso, Gabriel buscará poner en las vitrinas de Chivas el título local en el mes de diciembre.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.