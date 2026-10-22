¿Gilberto Mora tiene futuro en el Liverpool?

El futuro de Gilberto Mora continúa generando expectativas en el fútbol europeo, especialmente después de los rumores que lo vinculan con el Liverpool de la Premier League. El joven talento mexicano ha sido relacionado con el conjunto inglés, una situación que provocó que Andoni Iraola, entrenador de los Reds, fuera cuestionado directamente sobre su posible incorporación.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el estratega español abordó las versiones que colocan al futbolista mxicano en la órbita del Liverpool. Sin embargo, lejos de ofrecer detalles sobre una eventual negociación, Iraola mantuvo una postura reservada y evitó confirmar o desmentir cualquier acercamiento por parte de la institución inglesa.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

"A ver, no solo por lo de Gilberto Mora. Hay momentos en que me preguntáis por jugadores, pero yo no puedo hablar de jugadores que no son nuestros", señaló Iraola. Con estas palabras, el entrenador dejó claro que no pretende alimentar especulaciones relacionadas con futbolistas que actualmente pertenecen a otras instituciones deportivas.

El técnico también explicó que su postura responde a una cuestión de respeto hacia los clubes propietarios de los jugadores involucrados en esta clase de rumores. Aunque reconoció que tiene opiniones personales sobre determinados futbolistas, considera inapropiado compartirlas públicamente mientras estos mantengan compromisos contractuales con otros equipos del fútbol profesional.

San Diego FC v Club Tijuana | The San Diego Union-Tribune/GettyImages

"Al final, hay un respeto que tiene que haber entre clubes y, bueno, si me permites, yo tengo mi opinión, evidentemente, pero prefiero no comentar de jugadores que no son de Liverpool", expresó el entrenador. Su declaración tampoco permite establecer si el mexicano figura realmente entre las prioridades deportivas del conjunto de Anfield.

Más allá de su en efecto conocimiento por las condiciones del Juvenil, Iraola se mostró respetuoso con la directiva de Tijuana, club dueño de la carta de Mora. Más allá de que los rumores colocan al mexicano dentro del club rojo en el mes de enero, por ahora la escuadra de la Premier League mantiene un silencio calmo al respecto.

Gilberto por su parte, ya con los 18 años cumplidos, deja su futuro en manos de su representación a la espera de que el mismo se resuelva este mismo invierno o en caso de demoras, el próximo verano.