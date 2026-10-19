Guillermo Almada advierte a su equipo de camino a la Liguilla
La noche del sábado, el América fue a la cancha del León con el fin de reafirmarse como líderes de la Liga MX. El club en efecto lo consiguió luego de vencer a los del bajío por dos a cuatro en el marcador final.
Luego del cotejo, Guillermo Almada ofreció declaraciones con respecto del mismo. Destacó el triunfo de su club, aunque, entiende que el mismo fue más complejo de lo necesario luego de un cúmulo de fallas en defensa, mismas que tuvieron a los del nido de Coapa sobre el limbo en más de una ocasión en el partido.
Tenemos que mantener los pies sobre la tierra y tenemos que seguir mejorando ciertas situaciones. Vuelvo a insistir, no nos pueden hacer daño con el simple hecho de tirarnos la pelota para el área; detalles como esos pueden definir situaciones importantes en la liguilla.Guillermo Almada
Guillermo agregó que sigue viendo en su América un equipo que siempre está expuesto a recibir un elevado número de goles por partido.
Sostener muchas cosas que estamos haciendo buenas y otras que tenemos que tener la humildad de seguir trabajándolas y seguir mejorando. Es tan importante generar en el arco de enfrente como mantener el cero en nuestro arco y ese tiene que ser un objetivo que lo habíamos logrado al principio y que nos está costando.Guillermo Almada
Almada cerró dejando bien en claro los objetivos del América: liguilla en noviembre, título de la Liga MX en diciembre.
Inconforme no estoy, siempre que hagamos un buen marque al rival me van a dejar satisfecho, pero vuelvo a insistir, aquí el objetivo es lograr el campeonato por más que estemos en la primera fase, el objetivo es clasificar, viene la liguilla y sabemos que cualquier tipo de error de los que estamos cometiendo puede dejarte afuera.Guillermo Almada
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.