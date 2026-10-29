Guillermo Almada habló sobre la rotación en la delantera entre Miguel Borja y Henry Martín
El América se midió a Tijuana este miércoles en la cancha del Estadio Banorte. El encuentro terminó con empate a un gol por bando, resultado que deja a los de Coapa aún como líderes, pero, en la cuerda floja tanto con Cruz Azul como con Chivas. Tras el cotejo, Guillermo Almada ofreció declaraciones, afirmando que no fue la mejor noche para los suyos.
Buscamos permanentemente, en algún momento nos faltó regularidad, lo que hicimos fue acercarnos, un jugador al cien por ciento y uno que está al 50 por ciento con más condiciones, va a rendir el de 100, estamos buscando condiciones, lo que pensamos fue alternando al equipo, nos faltó claridad, la estadística del partido, creo que siempre que pateas más al marco, nos faltó precisión.Guillermo Almada
Con respecto de la competencia interna, sobre todo en el puesto de centro delantero, el técnico puso a Henry Martín en la pole delante de Miguel Borja.
No, para mí no es un dolor de cabeza (elegirlos), dolor si no hicieran goles. Nosotros lo tenemos claro, alternamos bien, a veces, como pusimos dos nueves, no tuvimos las aperturas, no vamos a cerrar la posibilidad de jugar con los dos, tenemos que buscar variantes, hoy Henry no tuvo minutos, Miguel, por la falta de continuidad, se acopló después, le está costando mantener el ritmo de los partidos, por más que lo que le pedimos es la cuota de gol a ambos, es muy valiosa.Guillermo Almada
Guillermo cerró su discurso hablando de la ausencia de Alejandro Zendejas, hombre que ha estado fuera por lesión y que se busca no arriesgar hasta que esté cien por ciento recuperado.
No lo vamos a arriesgar. En los dos partidos hemos tenido más situaciones que los rivales, el otro partido no me gustó, pero hoy fuimos a buscar permanentemente, nos faltó claridad, el rival juega y lo hace también, teniendo superioridad, debes ganar el partido, pero, tanto el partido este, como el anterior, tuvimos situaciones, no se gana con mérito, se gana con goles, debemos seguir mejorando, habíamos encontrado la definición y debemos encontrarla, le ponemos atención a la continuidad, de partidos, debemos enfocarnos en la recuperación de los futbolistas.Guillermo Almada
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.