Guillermo Almada habló sobre la rotación en la delantera entre Miguel Borja y Henry Martín

El América se midió a Tijuana este miércoles en la cancha del Estadio Banorte. El encuentro terminó con empate a un gol por bando, resultado que deja a los de Coapa aún como líderes, pero, en la cuerda floja tanto con Cruz Azul como con Chivas. Tras el cotejo, Guillermo Almada ofreció declaraciones, afirmando que no fue la mejor noche para los suyos.

América 🦅



Guillermo Almada explica el porqué decidió rotar al equipo esta noche contra Tijuana:@futpicante pic.twitter.com/j0On4iPLlu — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) October 29, 2026

Buscamos permanentemente, en algún momento nos faltó regularidad, lo que hicimos fue acercarnos, un jugador al cien por ciento y uno que está al 50 por ciento con más condiciones, va a rendir el de 100, estamos buscando condiciones, lo que pensamos fue alternando al equipo, nos faltó claridad, la estadística del partido, creo que siempre que pateas más al marco, nos faltó precisión. Guillermo Almada

Con respecto de la competencia interna, sobre todo en el puesto de centro delantero, el técnico puso a Henry Martín en la pole delante de Miguel Borja.

No, para mí no es un dolor de cabeza (elegirlos), dolor si no hicieran goles. Nosotros lo tenemos claro, alternamos bien, a veces, como pusimos dos nueves, no tuvimos las aperturas, no vamos a cerrar la posibilidad de jugar con los dos, tenemos que buscar variantes, hoy Henry no tuvo minutos, Miguel, por la falta de continuidad, se acopló después, le está costando mantener el ritmo de los partidos, por más que lo que le pedimos es la cuota de gol a ambos, es muy valiosa. Guillermo Almada

Leon v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Guillermo cerró su discurso hablando de la ausencia de Alejandro Zendejas, hombre que ha estado fuera por lesión y que se busca no arriesgar hasta que esté cien por ciento recuperado.

No lo vamos a arriesgar. En los dos partidos hemos tenido más situaciones que los rivales, el otro partido no me gustó, pero hoy fuimos a buscar permanentemente, nos faltó claridad, el rival juega y lo hace también, teniendo superioridad, debes ganar el partido, pero, tanto el partido este, como el anterior, tuvimos situaciones, no se gana con mérito, se gana con goles, debemos seguir mejorando, habíamos encontrado la definición y debemos encontrarla, le ponemos atención a la continuidad, de partidos, debemos enfocarnos en la recuperación de los futbolistas. Guillermo Almada