Guillermo Almada lamenta el empate ante Monterrey: “Nos faltó ganar para hacer la fiesta completa”

Si bien recuperaron el liderato general, el América no pudo ir más allá de un empate en contra del Monterrey en la cancha del Estadio Banorte. Tras el cotejo, Guillermo Almada rompió el silencio y habló sobre el encuentro ofrecido por sus jugadores, mismos que afirmó buscaron ganar el juego todo el tiempo.

ALMADA LAMENTA EMPATE ANTE RAYADOS



El técnico del América, Guillermo Almada, reconoció que el empate 1-1 frente a Rayados de Monterrey dejó un sabor agridulce en la celebración del 110 aniversario de las Águilashttps://t.co/gQ6iKtotRC pic.twitter.com/sXw7gRKCza — MedioTiempo (@mediotiempo) October 11, 2026

Buscamos el triunfo en todo momento, tuvimos situaciones en que estuvimos cerca y hay que mejorar. Nos faltó nada más que ganar para hacer la fiesta completa. Guillermo Almada

Guillermo habló sobre el nivel de los refuerzos, mismos a los cuales ve cada vez más a la altura para tener minutos constantes dentro del once estelar del América.

Prepararlos porque cuando entren a jugar los van a juzgar con o sin adaptación y ellos tienen que rendir porque es un equipo importante que no te espera. Hoy tuvieron una gran actuación lo dos y eso nos complace. Guillermo Almada

America v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sobre el regreso a la titularidad de Luis Ángel Malagón y la vuelta al banco de Rodolfo Coto, Guillermo fue contundente:

Cota es un caballero. Hable con él en la semana lo que decidí y aportó su respaldo a Malagón y la decisión que tomamos. Hoy Malagón tuvo una actuación importante y eso nos complace porque ha mostrado dedicación y ha tenido paciencia. Guillermo Almada

Guillermo concluyó hablando de la expulsión de Miguel Borja, misma que si bien entiende se dio por una jugada sin malas intenciones, espera que no se repita en lo que resta del semestre.

Doy por descontado que no hubo intención, se tiró a buscar una pelota para tratar de conectar. Conversaremos con él en estos días para que no se repita. Guillermo Almada

América se mantiene en la cima del torneo, sin embargo, dicha condición no está a la par del fútbol que desarrollan.