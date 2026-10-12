Guillermo Almada lamenta el empate ante Monterrey: “Nos faltó ganar para hacer la fiesta completa”
Si bien recuperaron el liderato general, el América no pudo ir más allá de un empate en contra del Monterrey en la cancha del Estadio Banorte. Tras el cotejo, Guillermo Almada rompió el silencio y habló sobre el encuentro ofrecido por sus jugadores, mismos que afirmó buscaron ganar el juego todo el tiempo.
Buscamos el triunfo en todo momento, tuvimos situaciones en que estuvimos cerca y hay que mejorar. Nos faltó nada más que ganar para hacer la fiesta completa.Guillermo Almada
Guillermo habló sobre el nivel de los refuerzos, mismos a los cuales ve cada vez más a la altura para tener minutos constantes dentro del once estelar del América.
Prepararlos porque cuando entren a jugar los van a juzgar con o sin adaptación y ellos tienen que rendir porque es un equipo importante que no te espera. Hoy tuvieron una gran actuación lo dos y eso nos complace.Guillermo Almada
Sobre el regreso a la titularidad de Luis Ángel Malagón y la vuelta al banco de Rodolfo Coto, Guillermo fue contundente:
Cota es un caballero. Hable con él en la semana lo que decidí y aportó su respaldo a Malagón y la decisión que tomamos. Hoy Malagón tuvo una actuación importante y eso nos complace porque ha mostrado dedicación y ha tenido paciencia.Guillermo Almada
Guillermo concluyó hablando de la expulsión de Miguel Borja, misma que si bien entiende se dio por una jugada sin malas intenciones, espera que no se repita en lo que resta del semestre.
Doy por descontado que no hubo intención, se tiró a buscar una pelota para tratar de conectar. Conversaremos con él en estos días para que no se repita.Guillermo Almada
América se mantiene en la cima del torneo, sin embargo, dicha condición no está a la par del fútbol que desarrollan.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.