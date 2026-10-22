Guillermo Almada luego de la victoria de América en campo del Atlas: "Es trabajo, es la clave"
El América se mantiene en la cima de la Liga MX luego de vencer en patio ajeno al Atlas por 2-5. Terminado el encuentro, el técnico del cuadro de la capital del país, Guillermo Almada, ofreció declaraciones al respecto de los puntos que hace de su equipo el mandamás del fútbol mexicano.
Es un equipo solidario y eso genera fortaleza. No solo en el juego, sino a la hora de sacrificarse y recuperar la pelota. Es lo que más rescato, más allá de lo colectivo, lo han hecho de gran manera. Trabajo, no hay otra clave. Si quiero jugar así, tenemos que entrenar así. Somos bastante exigentes en los entrenamientos y tratamos de hacerles ver el beneficio en el juego. La clave es el trabajo y el sacrificio de los jugadores desde el primer día.Guillermo Almada
Pese a la victoria y su rol de líderes, Almada pide mantener los pies en la tierra dentro y fuera del equipo.
Lo dijimos desde la fecha uno: cuando estuviéramos todos, nos íbamos a fortalecer como equipo. Venimos encontrando un nivel ascendente en el funcionamiento colectivo y hemos dado resultados. Hay que seguir, con los pies sobre la tierra, seguir trabajando y mejorando situaciones de juego que haya que mejorar. Me gustó mucho lo que está haciendo el equipo y contagia a nuestra gente.Guillermo Almada
Almada pasa página y concluye que es el tiempo de pensar en el siguiente cruce de Liga MX, mismo que será ante el Pachuca, club del cual hace no mucho era el entrenador, además, con enorme éxito dentro y fuera de México.
Me preocupa el próximo partido. Pensaremos en Pachuca, que es un rival complicado y difícil. Los conozco internamente y tienen clase. Hay que intentar seguir con este funcionamiento y afrontar cada partido como si fuera una final.Guillermo Almada
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.