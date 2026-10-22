Guillermo Almada luego de la victoria de América en campo del Atlas: "Es trabajo, es la clave"

El América se mantiene en la cima de la Liga MX luego de vencer en patio ajeno al Atlas por 2-5. Terminado el encuentro, el técnico del cuadro de la capital del país, Guillermo Almada, ofreció declaraciones al respecto de los puntos que hace de su equipo el mandamás del fútbol mexicano.

No hay otra más que el trabajo… 😬👀



📹 @Freddyolivarez pic.twitter.com/YQvuQjD8eg — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 22, 2026

Es un equipo solidario y eso genera fortaleza. No solo en el juego, sino a la hora de sacrificarse y recuperar la pelota. Es lo que más rescato, más allá de lo colectivo, lo han hecho de gran manera. Trabajo, no hay otra clave. Si quiero jugar así, tenemos que entrenar así. Somos bastante exigentes en los entrenamientos y tratamos de hacerles ver el beneficio en el juego. La clave es el trabajo y el sacrificio de los jugadores desde el primer día. Guillermo Almada

Pese a la victoria y su rol de líderes, Almada pide mantener los pies en la tierra dentro y fuera del equipo.

Lo dijimos desde la fecha uno: cuando estuviéramos todos, nos íbamos a fortalecer como equipo. Venimos encontrando un nivel ascendente en el funcionamiento colectivo y hemos dado resultados. Hay que seguir, con los pies sobre la tierra, seguir trabajando y mejorando situaciones de juego que haya que mejorar. Me gustó mucho lo que está haciendo el equipo y contagia a nuestra gente. Guillermo Almada

Atlas v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Almada pasa página y concluye que es el tiempo de pensar en el siguiente cruce de Liga MX, mismo que será ante el Pachuca, club del cual hace no mucho era el entrenador, además, con enorme éxito dentro y fuera de México.

Me preocupa el próximo partido. Pensaremos en Pachuca, que es un rival complicado y difícil. Los conozco internamente y tienen clase. Hay que intentar seguir con este funcionamiento y afrontar cada partido como si fuera una final. Guillermo Almada