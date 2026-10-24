Hansi Flick confirma la baja de Koundé: "No va a estar en El Clásico"

El mundo del fútbol español se detendrá este domingo por la tarde: el FC Barcelona recibirá al Real Madrid en el marco de la décima jornada de LaLiga, ambos con una ilusión puntual. El club catalán quiere romper el récord del mejor arranque de la historia del campeonato español de Primera División, mientras que la Casa Blanca intentará sacarle el invicto a su acérrimo rival para recortar distancias en la clasificación.

El entrenador del Barça palpitó el gran partido: "Tengo buenas sensaciones, los jugadores se han recuperado. Están listos para el partido. Hemos hablado con los jugadores, hemos analizado el encuentro (con el PSG). Hicimos cosas muy bien, pero hay situaciones que debemos mejorar. Tenemos que crecer. Mañana jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, es una oportunidad para crecer como equipo".

"El Clásico es distinto. Es el mejor partido que ofrece este deporte. Todo el mundo, millones de personas, tiene puesta la mirada en el partido. Personas de diferentes culturas, generaciones... son tres puntos pero es mucho más. Es fantástico. Mi equipo sabe cómo jugar. Estamos listos. Tengo confianza en mi equipo", analizó.

FC Barcelona Press Conference | Europa Press Sports/GettyImages

Sobre el rival de turno, señaló: "Espero un equipo con mucha confianza. Es un gran club. Es un bloque con grandes jugadores y con un gran entrenador. Así lo veo. Tiene futbolistas fantásticos, sobre todo en el último tercio. Tenemos que estar listos. Sabemos los puntos fuertes del Real Madrid, y en las jugadas de estrategia es uno de los mejores equipos. También son fuertes físicamente. Hay que defender mejor que en París. Lo hemos comentado hoy".

Al respecto de los lesionados, el entrenador aclaró: "Jules no estará mañana. No queremos arriesgar. Es una situación que hay que aceptar. Y Dani estaba en un gran momento, en forma. No ha tenido suerte. Pero hay que aceptarlo también, él no está contento. Se perderá muchos partidos. Tenemos a Fermín. Nos aportan los dos gran calidad".

"Lo importante es posicionarnos bien con y sin balón. Y tener una buena distancia entre futbolistas, presionar con el jugador con balón... si lo hacemos todo bien será fácil defender las jugadas del Real Madrid. Cubarsí y Gerard están jugando muy bien. Lo que hacen es increíble. Están creciendo juntos. Estoy muy contento", cerró.