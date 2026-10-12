Hansi Flick habla sobre la posible suspensión de Vinícius de cara al Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid

Hansi Flick tiene claro que el Barcelona debe concentrarse en sus compromisos inmediatos antes de pensar en el clásico de España frente al Real Madrid. El entrenador alemán evitó profundizar sobre su máximo rival durante su última comparecencia ante los medios, dejando clro que su prioridad absoluta es el Galatasaray.

Durante la conferencia de prensa, Flick fue cuestionado sobre diferentes asuntos relacionados con el conjunto merengue. Sin embargo, el técnico azulgrana mostró cierta incomodidad ante la insistencia de los periodistas y recordó que su equipo tiene primero un compromiso internacional que merece toda su atención y respeto deportivo.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

"Espero que algún día aprendáis que nunca respondo preguntas relativas a otros equipos. Estamos a punto de jugar contra el Galatasaray. Respetemos al Galatasaray", expresó el estratega alemán, dejando una postura contundente respecto a la importancia de mantener el enfoque exclusivamente en el siguiente encuentro del calendario.

Uno de los asuntos que dspertó mayor interés fue la ausencia de Vinicius Junior en el próximo enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid. Flick tampoco quiso profundizar sobre las posibles consecuencias deportivas de dicha baja y solicitó que cualquier pregunta relacionada con el brasileño fuera planteada posteriormente.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

"Pregúntamelo dentro de dos semanas...", respondió brevemente el entrenador cuando fue interrogado sobre el futbolista madridista. Su declaración dejó claro que no pretende anticipar escenarios relacionados con el Clásico mientras todavía existen otros compromisos por disputar, independientemente de la trascendencia que representa enfrentar al conjunto blanco.

Más allá de su negativa a hablar del Real Madrid, Flick también abordó las expectativas que rodean actualmente al Barcelona. El equipo catalán se ha colocado entre los principales candidatos a conquistar todos los títulos disponibles, una condición que el entrenador asumió con satisfacción, aunque también con responsabilidad.

"Es un privilegio estar así. Trabajamos muy duro, para mí es un camino muy largo hasta la final. Tenemos que jugar todos los partidos con la mentalidad de este inicio de temporada. Y, obviamente, manejando el balón", aseguró el técnico, destacando la importancia de conservar la identidad futbolística del equipo.