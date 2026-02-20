¿Henry Martín saldrá del América para seguir su carrera dentro de la MLS?

Henry Martín no sale del América. Pese a los rumores que lo vincularon con un posible futuro en la MLS, la realidad es que el delantero continuará en el Nido y no existe, por ahora, intención alguna de concretar una transferencia.

En los últimos días, distintas versiones colocaron al capitán azulcrema en la órbita del futbol estadounidense. El nombre que más fuerza tomó fue el de San Diego FC, franquicia que busca consolidar un proyecto competitivo en su nueva etapa dentro de la liga norteamericana.

Sin embargo, ni el futbolista ni la directiva del América contemplan el movimiento. La postura es clara: no hay negociaciones avanzadas ni conversaciones formales que apunten a una salida inmediata del atacante mexicano.

El entorno del jugador también ha sido enfático en mantener la calma. Henry mantiene contrato vigente y su enfoque está puesto en el cierre del torneo. En Coapa no consideran oportuno desprenderse de su capitán en plena competencia.

La institución lo asume como pieza clave dentro del vestidor y referente del proyecto deportivo. Más allá de su rendimiento reciente, el liderazgo de Martín continúa siendo valorado por el cuerpo técnico y por la directiva.

El vínculo con la MLS no es nuevo. En mercados anteriores también surgieron versiones que lo colocaban fuera del futbol mexicano, pero ninguna prosperó. En esta ocasión, el interés señalado hacia San Diego FC generó especulación adicional por tratarse de una franquicia en expansión.

Aun así, el América no tiene en sus planes debilitar su plantel en este tramo decisivo. El objetivo inmediato es competir por el título y recuperar regularidad en el campeonato, con Henry como uno de los referentes ofensivos.

La posibilidad de analizar propuestas podría darse más adelante, especialmente en verano, cuando los ciclos deportivos suelen revisarse con mayor detenimiento. Por ahora, no existe escenario que contemple una salida anticipada.

Martín terminará el torneo dentro del Nido con normalidad. Su prioridad es cerrar fuerte la campaña y aportar en la búsqueda de los objetivos trazados por el club.

En medio del ruido mediático, el mensaje interno es de estabilidad. América no planea desprenderse de su capitán y el delantero tampoco ha manifestado intención de marcharse en este momento.

