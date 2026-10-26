Internet intenta descifrar un código que revelaría al ganador del Balón de Oro 2026

El ganador del Balón de Oro 2026 podría conocerse antes de la ceremonia oficial. Un supuesto código oculto en una publicidad del evento despertó especulaciones y una incesante búsqueda de pistas que ayuden a descubrir quién recibirá el reconocimiento.

Después de meses de conjeturas, France Football entregará el galardón al mejor futbolista del mundo este lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres.

En medio de esa expectativa, el periodista Loïc Tanzi, de L'Équipe, reveló un detalle que hizo que la espera se transforme en un desafío para los usuarios de las redes sociales.

Regardez bien les chiffres. Il y a un code à déchiffrer pour connaître le vainqueur. Niveau très difficile mais pas injouable. https://t.co/MiPyDIO3Ew pic.twitter.com/81rGExogaH — Loïc Tanzi (@Tanziloic) October 25, 2026

Tanzi compartió una publicidad de la ceremonia en la que aparecen una serie de números alrededor del trofeo. Según el periodista, la combinación esconde la identidad del futbolista que será premiado. "Observen atentamente los números. Existe un código que deben descifrar para encontrar al ganador. El nivel es muy difícil, aunque no imposible", escribió en X.

Los números alrededor del Balón de Oro desataron infinidad de interpretaciones. Sin una clave que permita comprender su significado, los aficionados empezaron a elaborar teorías y buscar conexiones con los candidatos.

Las teorías que apuntan a Kane, Mbappé y Yamal

Un indice pour le vainqueur du Ballon d’Or : ce sera un joueur que vous connaissez tous. — Loïc Tanzi (@Tanziloic) October 23, 2026

Una de las interpretaciones que tuvo bastante respaldo fue la de un usuario que recurrió a la inteligencia artificial para resolver el acertijo. El resultado señaló a Harry Kane como el próximo ganador.

El inglés cerró la mejor temporada de su carrera, con 73 goles en el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra. Además, ganó la Bundesliga con los bávaros y terminó tercero en el Mundial 2026. A favor de esta teoría aparece una particularidad del diseño de la publicidad, cuya composición recuerda al trofeo de la Bundesliga.

Otras personas encontraron indicios que favorecerían a Kylian Mbappé. El francés terminó la temporada como el máximo goleador de LaLiga, la Champions League y el Mundial, pero no consiguió títulos con el Real Madrid ni con Francia.

Por su parte, Lamine Yamal podría ser otro de los candidatos. El extremo fue uno de los arquitectos en la conquista de LaLiga y la Supercopa de España con el Barcelona, antes de consagrarse campeón del mundo con la selección de España en Norteamérica.

Si el futbolista culé recibe el premio este lunes, se convertirá en el ganador más joven de todos los tiempos.

Dembélé y Araújo como candidatos

Ronald Araujo, Liverpool | Lewis Storey - Danehouse/GettyImages

Las especulaciones no se quedaron limitadas a los tres favoritos y algunos usuarios aprovecharon los números de la publicidad para proponer otros candidatos.

Uno de ellos identificó el número dos y lo relacionó con Ousmane Dembélé, quien podría conquistar su segundo Balón de Oro consecutivo. El francés ganó la edición de 2025 y esta temporada contribuyó a que el PSG defendiera sus títulos de Francia y Europa.

Otro usuario encontró el número cuatro y bromeó con la posibilidad de que Ronald Araújo fuera elegido como el mejor futbolista del mundo.

La duda sobre si Kane, Mbappé o Yamal ganarán, en cambio, va a seguir hasta este lunes, donde incluso podría haber sorpresas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27