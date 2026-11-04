JJ Gabriel define su futuro entre el Real Madrid y el FC Barcelona

El Real Madrid está muy cerca de cerrar la incorporación de JJ Gabriel. El delantero, que cumplió recientemente 16 años, está cada vez más cerca de abandonar el Manchester United para comenzar una nueva etapa en la competencia española.

Las conversaciones con su entorno avanzaron en las últimas semanas y el jugador ya fue visto entrenándose en Madrid, una señal de que su desembarco podría concretarse en el próximo mercado de enero.

La intención del conjunto merengue es incorporarlo directamente al Castilla, pese a su corta edad. Además, el futbolista tendría la posibilidad de participar en algunos encuentros de la UEFA Youth League con el Juvenil A, una alternativa que le permitiría alternar entre dos categorías y comenzar a familiarizarse con la estructura deportiva de la entidad.

🚨💣 CONFIRMED: JJ Gabriel is set to join Real Madrid.



He is expected to play directly for Real Madrid Castilla at only 16 years old (!), but he will also play some Youth League football with Juvenil A. @Rodra10_97 pic.twitter.com/dSz9xmg2Sc — Madrid Zone (@theMadridZone) November 4, 2026

Una operación millonaria para una apuesta de futuro

De acuerdo con las cifras que trascendieron, el coste total de la operación podría rondar los 15 millones de euros, incluyendo el salario del jugador y las comisiones correspondientes, una cifra considerable para un jugador que todavía está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional.

No obstante, el dinero que recibirá el Manchester United por su salida será mucho menor; el Real Madrid tendría que abonar poco más de 300.000 euros en concepto de derechos de formación.

La fecha de incorporación también dependerá de los tiempos que demande su situación legal en España. Mientras ambas partes avanzan en los términos del acuerdo, este aspecto aparece como uno de los factores que condicionan la planificación de su llegada y su posterior integración a las categorías formativas del club.

El Barcelona todavía no se baja de la pelea

La posible llegada de JJ Gabriel al Madrid también plantea un escenario particular para el FC Barcelona, que podría perder a un talento al que ya había seguido de cerca.

De hecho, el club catalán llegó a evaluar su incorporación y le permitió conocer de primera mano la metodología de trabajo de La Masía. Su paso por Castelldefels formó parte de ese acercamiento y le permitió tener contacto con el entorno deportivo azulgrana antes de tomar una decisión sobre su futuro.

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

Sin embargo, la negociación puso de manifiesto dos estrategias distintas en materia de captación: mientras el Madrid aceptó las condiciones planteadas por el entorno del inglés, el Barcelona mantuvo sus límites de inversión para incorporar a un jugador que todavía debe completar su formación.

Aún así, la operación todavía depende de resolver los últimos aspectos administrativos, pero el merengue ya dio pasos importantes para quedarse con una de las joyas más codiciadas del fútbol europeo.

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