¿Jugará Guillermo Ochoa el tercer partido contra la República Checa?

La selección mexicana se ha colado a la ronda de 32 de la Copa del Mundo. Luego de sumar seis de seis puntos en las primeras dos jornadas del Mundial y de la mano con los criterios de desempate de la FIFA, es un hecho que el Tri jugará la siguiente ronda en calidad de líder de su grupo.

Aún queda un duelo de la fase de grupos por delante. El mismo será en contra de Chequia. Se estima que Javier Aguirre tire de rotación en el once estelar teniendo ya el boleto en la mano a la siguiente ronda. Uno de los hombres que podría recibir una oportunidad de parte del técnico es Guillermo Ochoa.

🚨🤯 CONFIRMED: MEMO OCHOA WILL START AGAINST CZECHIA AT THE ESTADIO AZTECA!



The 40-year-old legendary goalkeeper will get one last game for Mexico at a World Cup. 🧤🏆



Via @espnsutcliffe pic.twitter.com/Y0lCzJTxf9 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 22, 2026

John Sutcliffe de ESPN confirma que Guillermo será el meta titular en contra de los checos. El veterano que está en su sexta Copa del Mundo recibirá el voto de confianza por parte del entrenador para que juegue sus últimos minutos no sólo como portero de México, sino como futbolista profesional.

La decisión es cien por ciento de Javier Aguirre. El técnico llevó a Guillermo al Mundial como un reconocimiento para su carrera, sobre todo, su historial en la Copa del Mundo. Ahora, con el liderato de grupo en las manos, la puerta se ha abierto para hacerle un homenaje sobre el terreno de juego a Ochoa.

Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

El marco será pletórico y parece que no hay uno mejor para darle el adiós a Guillermo: La cancha del Estadio Azteca, hoy denominado Estadio Ciudad de México repleto de afición. El recinto que le vio nacer como profesional, se convierte en el mismo que le de la despedida.

Luego de este homenaje, todo regresará a la normalidad. Guillermo mantendrá su rol de suplente y será Raúl Rangel quien encare la ronda de matar o morir como titular.

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