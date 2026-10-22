Kylian Mbappé se pronuncia sobre el mal momento de Vinícius Jr.

El Real Madrid de a poco va levantando tras un arranque de temporada con turbulencias, aunque el que todavía no logra mejorar su rendimiento es Vinicius Jr. En lo que va de la campaña suma un gol y tres asistencias en once partidos, muy lejos de lo que prometió en 2024 para ganar el Balón de Oro, su gran ambición personal.

Para colmo, su escandalosa expulsión frente al Villarreal por LaLiga lo sacará de tres partidos más: ya se perdió el duelo con el Sevilla y no podrá decir presente ante el FC Barcelona en El Clásico del próximo domingo en el Spotify Camp Nou. También verá desde la grada las visitas al Racing de Santander y el Valencia, regresando a la actividad liguera recién post parón internacional de noviembre.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

En consonancia con esta situación, fue Kylian Mbappé el encargado de salir a respaldarlo: "Está bien que Vinícius esté triste porque él quiere dar mucho al equipo y a la gente. Tiene que estar tranquilo, orgulloso de quien es. Es un gran jugador que tiene una gran calidad", señaló el galo en diálogo con Movistar Plus.

Respecto a su actualidad, dijo: "Estoy bien. Puedo hacer más. Soy parte de los jugadores que hay que exigir siempre más. Nunca es suficiente para un jugador como yo". Además, palpitó lo que resta de UEFA Champions League: "Sabemos que cada punto es importante para entrar en los ocho. Tenemos que ganar un máximo de partidos, hemos ganado tres".

"Es bueno que Vinicius esté triste. Significa que quiere dar mucho. Tiene que estar tranquilo".



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"Hemos pensado únicamente en el partido de hoy. Lo que pasa el domingo, ahora lo podemos pensar. Antes el equipo no pensaba en el partido del domingo", cerró uno de los máximos candidatos a ganar el Balón de Oro el próximo lunes 26 de octubre en Londres. Lamine Yamal y Harry Kane, los otros nominados que tienen grandes chances de pelear.

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