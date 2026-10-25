La burlona reacción de Vinicius Jr. en redes tras el triunfo del Real Madrid ante el Barcelona

El Real Madrid se impuso al Barcelona en el Clásico por marcador de 2-1. En contra de muchos pronósticos, los merengues se llevaron la victoria en el Camp Nou, en buena parte, gracias a un rendimiento estelar de Kylian Mbappé, quien se lució con un doblete. Con este resultado, el conjunto blanco cerró la brecha con los blaugranas y se puso a tres puntos de distancia.

Si bien Vinicius Junior no pudo disputar el Clásico de este domingo, tras ser suspendido por cuatro partidos por jalar del cabello a Nathan Saliba, el delantero brasileño se hizo presente a su manera.

A través de redes sociales, el delantero brasileño reaccionó al triunfo de los merengues: Vini reposteó el marcador en una historia de Instagram y acompañó su publicación con cuatro emojis de cara llorando de risa.

Este gesto ha sido interpretado como una burla hacia el cuadro blaugrana, alimentando así la intensa rivalidad entre los dos equipos más grandes del futbol español.

Vinicius Junior reacciona al triunfo del Real Madrid en el Clásico | Instagram

¿Cuándo regresará Vinicius Junior con el Real Madrid?

Vinicius ya se perdió los duelos ante el Sevilla y el Barcelona, pero todavía tiene un par de jornadas de castigo. El atacante sudamericano se perderá los duelos del 1 de noviembre frente al Racing de Santander y del 7 de noviembre ante el Valencia.

Se espera que Vini Junior reaparezca en LaLiga con el Real Madrid el próximo 21 de noviembre, cuando los merengues reciban al Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Este duelo se llevará a cabo después del parón por la Fecha FIFA de noviembre.

Sin embargo, Vinicius Junior podrá tener actividad con el Real Madrid el miércoles 4 de noviembre en el partido de Champions League ante el AEK Atenas.