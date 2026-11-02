La comparación de Lamine Yamal con Yan Diomande en la presente temporada

El Real Madrid y el FC Barcelona no sólo compiten en los títulos y en el número de aficionados, sino que siempre se busca cómo hacer aún más grande su rivalidad, algo que ocurrió hace algunos años con dos gigantes del deporte, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, leyenda de los merengues y leyenda de los blaugranas, respectivamente.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

Desde hace un tiempo, el Barça tiene en sus filas a Lamine Yamal, un joven prometedor que parece destinado a hacer grandes cosas tanto con el club culé como con la selección de España, recordando que hace unos meses acaba de ser campeón del mundo a sus 19 años.



Debido a todo lo que representa el hombre del Barcelona, en la Casa Blanca también se hicieron de un joven prometedor, el que esperan vaya explotando poco a poco sus cualidades para ser un referente. Estamos hablando del marfileño Yan Diomande, también de 19 años y que acaba de fichar con el club el pasado 6 de agosto del 2026, firmando un contrato por siete temporadas.



En la presente temporada, con referencia a LaLiga y la UEFA Champions League, el mundialista con Costa de Marfil ya lleva cuatro goles y cuatro asistencias, incluso marcó gol este domingo en el triunfo 0-3 del Real Madrid sobre el Racing Santander, maravillando a todos los presentes.

📊 Lamine Yamal 🆚 Yan Diomande this season:



Two exciting young talents! ⭐️ pic.twitter.com/GpfXzHqryz — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) November 1, 2026

Tras esto, comenzaron a realizarse las comparaciones entre el europeo y el africano para ver cuál de los dos ha tenido mejor rendimiento en esta temporada, tomando en cuenta la liga local, la UEFA Champions League y lo hecho con sus selecciones, donde el primero supera por mucho al recién llegado a LaLiga.



Hasta ahora, Lamine ha disputado 18 encuentros, repartiendo 16 goles y doce asistencias, además ha creado 56 oportunidades y ha tenido 59 regates exitosos. Con respecto a Diomande, tiene 17 cotejos, con cuatro dianas, cuatro asistencias, 20 chances creadas y 50 dribleos exitosos.



No obstantante, se debe recalcar que, hablando únicamente de LaLiga y la Champions, el jugador culé ha sumado un total de mil 175 minutos mientras el elemento merengue apenas ha acumulado 656 minutos. El seleccionado español tiene 11 juegos con 905 minutos en LaLiga, así como tres juegos con 270 minutos en la Champions, a diferencia del africano, que tiene once juegos con 544 minutos en LaLiga y tres duelos de Champions con apenas 112 minutos.

¡QUÉ GOLAZO DE YAN DIOMANDÉ! 🥵



Le cayó el rebote y de pierna derecha la mandó a guardar... ¡ya golea el Real Madrid! ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/H1sgoHX22r — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 1, 2026

Debido a esto, en redes se discutió mucho sobre lo absurdo que es compararlos ya que no han recibido el mismo tiempo en sus respectivas escuadras.