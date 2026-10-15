La comparación de Mbappé con Cristiano y Messi en sus primeros 100 partidos en Champions League

Kylian Mbappé jugó su partido 100 en la UEFA Champions League este miércoles 14 de octubre en el duelo entre el Real Madrid y la Roma. El capitán de la selección de Francia ha defendido los colores de tres clubes en esta competencia: AS Mónaco, París Saint-Germain y Real Madrid.

Mbappé sabe lo que es lucirse en Champions | DeFodi Images/GettyImages

Para su mala fortuna, el campeón del mundo en Rusia 2018 y uno de los apuntados a ser el heredero de la hegemonía que dejaron Messi y Cristiano, no ha podido colocar en su palmarés a la 'orejona'.

Un factor importante, por el cual tampoco ha podido ganar el prestigioso galardón del Balón de Oro a nivel individual a pesar de las extraordinarias campañas que ha tenido en años recientes.

En sus primeros 100 cotejos de noches europeas Kylian Mbappé registra: nueve juegos y seis goles con Mónaco; 64 partidos, 42 goles y 26 asistencias con el PSG; 28 juegos, 24 goles y dos asistencias con el Real Madrid.

En el caso de Lionel Messi aventajó a Cristiano Ronaldo en la faceta goleadora y de efectividad en triples.

Messi jugó su última Champions con PSG | Anadolu/GettyImages

Evidentemente, sus primeros 100 encuentros en Europa fueran con el FC Barcelona donde anotó: 77 goles y dio seis asistencias, también marcó cinco hat-tricks con un promedio de gol de 0.77.

El campeón del mundo en Qatar 2022 tuvo un inicio mucho más prolífico de cara a portería en sus primeros 100 juegos. Aunque cabe recordar que Cristiano Ronaldo marcó su primer gol en fase de grupos de Champions hasta su partido número 27 frente a la Roma en 2007.

Cristiano Ronaldo jugó sus primeros duelos de Champions con el United | Visionhaus/GettyImages

A pesar de la ventaja inicial del argentino en su primer centenar de partidos, el portugués aceleró su ritmo de forma descomunal con el Real Madrid. Al final de sus trayectorias en Europa, Cristiano cerró como el máximo goleador histórico de la competición con 140 goles en 183 partidos, seguido por Messi con 129 goles en 163 partidos. Es decir, 11 goles menos en 20 juegos menos.

Con esto, y tomando en cuenta que el galo apenas tiene 27 años se puede pensar que tiene muchas probabilidades de romper el récord de goles y partidos disputados en la UCL.

A continuación, se detallan las estadísticas exactas de la estrella actual del Real Madrid y la de ambos astros al alcanzar el centenar de encuentros en la máxima competición europea:

Estadísticas Cristiano Ronaldo Lionel Messi Kylian Mbappé Partidos 100 100 100 Goles 64 77 72 Asistencias 15 6 28