La comparación del final de la carrera internacional de Leo Messi vs Cristiano Ronaldo

Desde que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo terminaron primero y segundo en la votación del Balón de Oro de 2008, sus carreras quedaron inevitablemente vinculadas.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Durante más de una década protagonizaron una rivalidad que trascendió al futbol, alimentada por los títulos, los goles, los récords y la eterna discusión sobre quién es el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, el tramo final de sus respectivas etapas con sus selecciones está frente a un adiós muy diferente.

El pasado 6 de octubre, Messi recibió un homenaje multitudinario con Argentina después de disputar su partido internacional número 208. En el Monumental, 85 mil aficionados participaron de una noche preparada especialmente para despedir al capitán, que incluyó un espectáculo de drones, fuegos artificiales y un último gol.

A miles de kilómetros, Ronaldo vivió una situación mucho más incómoda con Portugal. Ahora, el crack luso ha aunciado que pone fin a su etapa con la selección.

Messi tuvo el adiós que soñaba

El campeón del mundo había dejado claro desde hacía tiempo que el Mundial de 2026 sería su última gran competencia con la camiseta albiceleste. Después de la derrota en la final ante España, la Asociación del Futbol Argentino organizó un amistoso frente a Benín para que el delantero pudiera despedirse de su público en un escenario acorde con su trayectoria; Argentina ganó 3-0 y Messi convirtió de penal en los minutos finales

El homenaje también simbolizó el recorrido de un futbolista que durante años tuvo una relación complicada con parte de la afición argentina, pero que terminó convirtiéndose en una de las figuras más queridas de la historia del país.

CRISTIANO RONALDO le dejó un mensaje a Leo Messi tras su retiro de la Selección Argentina. ¡LEYENDAS TOTALES! pic.twitter.com/yC5djp63FK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 7, 2026

El cambio fue consecuencia de sus logros: después de varias finales perdidas y una breve retirada internacional en 2016, Messi conquistó dos Copas América y la Copa del Mundo Qatar 2022. Así, su historia con Argentina terminó transformándose de una relación cuestionada a una auténtica idolatría.

Cristiano enfrenta un cierre mucho más turbulento

En contraparte, la última convocatoria de Cristiano Ronaldo con POortugal fue muy diferente. El portugués, de 41 años, todavía ostenta más partidos y goles internacionales que Messi y también presume títulos como la Eurocopa 2016 y dos UEFA Nations League. Sin embargo, su relación actual con la selección atraviesa un momento delicado.

Después de quedarse en el banco durante el triunfo de Portugal sobre Noruega en la Nations League 2026/27, Ronaldo abandonó la concentración y posteriormente publicó un contundente mensaje contra el técnico Jorge Jesús, al considerar que no se cumplieron compromisos previamente establecidos. La disputa expuso una tensión que llevaba tiempo creciendo alrededor de su papel dentro del equipo.

Portugal sanciona a Cristiano

Ante esta polémica, el propio Cristiano Ronaldo salió diciendo que se merecía una sanción... y Portugal le acabó sancionando con una multa económica y 30 días sin jugar con la selección.

Sin embargo, a pocos días de que comience el parón FIFA del mes de noviembre, Cristiano nos ha sorprendido a todos aunciando que deja la selección de Portugal. El crack da un paso a un lado después de haber sido el referente del equipo durante casi dos décadas.

Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1 | Carlos Rodrigues/GettyImages

La diferencia con Messi también se explica por la manera en que ambos envejecieron como futbolistas. El argentino pudo adaptar su juego a través de la inteligencia, el movimiento y la capacidad para generar ocasiones, mientras que Ronaldo dependió durante buena parte de su carrera de unas condiciones físicas extraordinarias. El contraste fue evidente en Qatar: Messi lideró a Argentina hacia el título, mientras Ronaldo terminó perdiendo la titularidad en la fase decisiva.

Dos despedidas que reflejan sus últimos años

Durante los últimos años, Messi ganó dos Copas América y llegó a dos finales mundialistas, mientras Argentina construyó un equipo capaz de potenciar sus virtudes. Portugal, en cambio, todavía no encuentra una fórmula que permita aprovechar lo que Ronaldo puede ofrecer en esta etapa de su carrera.

Por eso, aunque ambos merecen una despedida acorde con su legado, sus finales internacionales están siendo radicalmente distintos. Messi pudo cerrar su ciclo rodeado de homenajes, goles y afecto. Ahora falta pro ver cómo despedirá la selección a su gran estrella.

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