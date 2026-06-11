La estrella de la Liga MX que está en la mira de Cruz Azul

Cruz Azul llegará al siguiente semestre de la Liga MX bajo su condición de campeón. Por ende los de la capital del país tienen la meta de moverse dentro del mercado de verano con el fin de cerrar algunos fichajes que en efecto aumenten la calidad de la plantilla con el fin de defender la corona.

En este espacio hemos informado de un par de nombres que están de forma seria en la carpeta del cuadro de la capital de México: César Montes y Julián Araujo. A dicho listado hay que añadir una pieza más que milita dentro de la Liga MX y por la cual ya hay movimientos formales en marcha.

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💣Hay una oferta concreta de #CruzAzul 🇲🇽 por Juan Brunetta, la misma es por la compra de su ficha, tambien hay un interés de #River y de un equipo del futbol europeo, pero La Máquina es quien más avanzó, no está definido ni su futuro, ni tampoco que siga en #Tigres. pic.twitter.com/JdYHlKykxd — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) June 11, 2026

De acuerdo con el reporte de Nahuel Ferrerira, Cruz Azul ha puesto sobre la mesa de los Tigres de la UANL una oferta formal por el fichaje de Juan Brunetta. Si bien no se conocen los detalles de la misma, se entiende que el equipo del norte del país ya está valorando el ofrecimiento celeste.

Hace varios días que el nombre de Juan rondaba en el entorno de Cruz Azul como una opción para el verano. Sin embargo, el movimiento lucía lejano, algo que evidentemente ha cambiado de forma radical en las últimas 24 horas.

America v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La fuente añade que los de La Noria no son los únicos en la carrera por el posible fichaje del creador de juego. River Plate y un club de Europa que no se conoce de momento, también tienen dentro de su lista de deseos a Brunetta, aunque, hoy están muchos pasos detrás de Cruz Azul.

Brunetta y Tigres charlarán de su futuro en los siguientes días. El jugador no descarta un cambio de aires este verano. Los de la UANL por su parte ven con buenos ojos un traspaso siempre y cuando la cifra sea justa y tengan un recambio de igual o mayor nivel a disposición.

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