La Inteligencia Artificial predice quién será el campeón de la Premier League 2026/27 después de la Jornada 6

La declaración de culpabilidad del Manchester City de los cargos que se le imputaban por incumplir las normas financieras ha encendido a los equipos y a los aficionados de la Premier League.

Este articulo fue publicado originalmente por SI FC

Hasta que se resuelva la apelación del conjunto citizen, cada partido en el que participe el club requerirá un gran esfuerzo mental, tal y como reconoció el propio Erling Haaland.

El encuentro entre el Liverpool y el City se anunció, con razón, como el partido más importante del fin de semana, pero si al equipo del Etihad se le restan suficientes puntos como para garantizar su descenso, habrá sido un esfuerzo totalmente inútil.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27 | Michael Regan/GettyImages

A la luz de las pocas certezas que existen en este limbo legal, siempre queda el superordenador de Opta para arrojar luz sobre cómo quedaría la clasificación final de la Premier League.

El superordenador predice la clasificación final de la Premier League en la temporada 2026/27

En un escenario en el que el City no fuese sancionado, el Arsenal sigue siendo el principal favorito para alzarse con su segunda Premier League de forma consecutiva, aunque por muy poco. Los Gunners lograron con dificultad la victoria remontando contra el Leeds United el sábado, lo que les dejó a tres puntos del equipo de Enzo Maresca que lidera la tabla con pleno de victorias al término de la jornada.

Mikel Arteta cuenta con una plantilla repleta de talento, pero al City tampoco le falta precisamente poderío.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27 | Alex Burstow/GettyImages

Sorprendentemente, el Brighton & Hove Albion es el tercer favorito para ganar el título de la Premier League. Los Seagulls arrollaron al Arsenal antes del parón internacional y, tras el descanso de tres semanas, lograron su cuarta victoria en seis partidos en la máxima categoría del fútbol inglés. Además, eliminaron al Manchester United de la Carabao Cup.

Sin embargo, Fabian Hürzeler no quiere precipitarse ante el buen arranque de su equipo. “La tabla de clasificación no es lo importante en este momento. Lo que importa es que tengamos fe en nuestra calidad y sigamos ofreciendo estas actuaciones. Se trata de enfocarse en el rendimiento y seguir mejorando"

Por su parte, el Chelsea con su estilo de juego libre y espectacular, no ha mantenido la portería a cero en la Premier League desde el mes de enero.

Una vez más, cualquier sanción deportiva impuesta al Manchester City alterará sin duda la lucha por la clasificación para Champions League. Sin embargo, en este momento parece haber un claro grupo de cuatro equipos en cabeza, con el Liverpool como uno de los principales candidatos a clasificarse para las competiciones europeas, a pesar de sus problemas iniciales bajo la dirección de Andoni Iraola.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Manchester United, por el contrario, tiene un largo camino por delante si quiere aspirar a competir a nivel continental la próxima temporada. Los Red Devils han tenido su peor inicio de temporada liguera en 40 años. Acabaron aquella campaña con el mejor entrenador de la historia del club al mando, pero ni siquiera Sir Alex Ferguson pudo evitar que el equipo terminara en undécima posición.

Equipos como el Brentford, el Everton y el Newcastle United albergan grandes aspiraciones tras haber tenido un buen comienzo. Los Bees parecen estar en mejor posición para plantear el mayor desafío, mientras que el Everton y el Newcastle podrían tener dificultades para mantener su buen nivel con unas plantillas tan reducidas.

El Hull City y el Ipswich Town suman los mismos puntos que el Liverpool tras seis jornadas de la nueva temporada. Los dos clubes recién ascendidos siguen centrados en la permanencia, pero han tenido un comienzo alentador en su regreso a la máxima categoría. No se puede decir lo mismo del Coventry City, aunque el equipo de Frank Lampard pusiera fin a una espera de 25 años sin ganar en la Premier League antes del parón internacional.

Hull City v Everton - Premier League 2026/27 | Tony McArdle/GettyImages

Por su parte, el Tottenham sigue esperando saborear la victoria, pero al menos se prevé que el equipo de Roberto De Zerbi evite el descenso. Los Spurs tendrán que sacar la garra con algo de delicadeza si quieren cumplir la predicción del superordenador.

Equipo Puntos actuales Puntos previstos 1. Arsenal 15 76,99 2. Manchester City 18 76,81 3. Brighton 13 63,24 4. Liverpool 9 61,19 5. Chelsea 10 56,54 6. Brentford 10 54,00 7. Newcastle 8 53,09 8. Everton 10 53,04 9. Manchester United 6 51,90 10. Aston Villa 5 51,43 11. Leeds 9 51,13 12. Hull City 9 45,69 13. Ipswich 9 45,56 14. Crystal Palace 7 45,00 15. Bournemouth 3 44,86 16. Nottingham Forest 5 44,07 17. Tottenham 3 43,95 18. Sunderland 4 42,18 19. Coventry 3 39,63 20. Fulham 2 38,36

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27