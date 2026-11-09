La pelea por el liderato general: Cruz Azul, Chivas y América definirán quién se lo queda

La Liga MX llegará a su última jornada de la fase regular con una emocionante disputa por el liderato general. Cruz Azul, América y Chivas mantienen abiertas sus posibilidades de terminar en la primera posición del campeonato. Los tres dependen de diferentes combinaciones de resultados para alcanzar el objetivo.

El encuentro más importante de la jornada será el enfrentamiento directo entre Cruz Azul y Chivas, dos equipos que tienen posibilidades reals de quedarse con la cima. Mientras tanto, América visitará a Tigres, conjunto que ya está eliminado y no tiene aspiraciones de clasificación, pero podría convertirse en juez del liderato.

Cruz Azul es el equipo que tiene el panorama más favorable para conquistar la primera posición. La Máquina depende exclusivamente de sí misma, pues una victoria sobre Chivas le garantizaría terminar como líder general, independientemente de lo que suceda entre América y Tigres en el cierre del campeonato.

Incluso, los cementeros podrían alcanzar el objetivo sin necesidad de conseguir los tres puntos. En caso de empatar frente al Guadalajara, Cruz Azul terminaría en la cima siempre que América no consiga derrotar a Tigres. Sin embargo, una derrota ante los rojiblancos eliminaría cualquier posibilidad de liderato para los celestes.

Por su parte, Chivas necesita obligatoriamente conseguir una victoria sobre Cruz Azul para mantener vivas sus aspiraciones. El conjunto rojiblanco no tiene margen para empatar o perder, resultados que lo dejarían fuera de la pelea. Además, necesita que América no consiga los tres puntos durante su visita al conjunto universitario.

America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

América también tiene posibilidades importantes de cerrar como líder general, aunque su destino depende de otros resultados. Las Águilas necesitan vencer a Tigres y esperar que Cruz Azul no derrote a Chivas. Tanto un empate entre cementeros y rojiblancos como una victoria del Guadalajara permitirían al conjunto azulcrema conquistar la primera posición.

De esta manera, los tres equipos llegarán a la jornada definitiva con diferentes niveles de presión y exigencia. Cruz Azul tiene el control absoluto de su destino, América necesita ganar y esperar un resultado favorable, mientras que Chivas requiere una combinación específica. La última fecha promete una definición emocionante por el liderato.

Vale destacar, hace tiempo que no se veía una batalla así de reñida por el liderato de la Liga MX a una jornada de que termine el torneo regular. Más llamativo aún, la misma está siendo protagonizada por los tres equipos más populares de México, lo que hacen que la expectativa sea mucho más elevada.