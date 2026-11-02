La polémica que persigue a Cristiano Ronaldo en su carrera hacia los 1.000 goles

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de alcanzar los 1.000 goles oficiales en su carrera profesional. Sin embargo, cuando parecía que el delantero del Al Nassr había llegado a los 985 tantos, una polémica por la autoría de uno de sus goles volvió a poner en discusión sus registros. La controversia no es nueva y recuerda un episodio similar que protagonizó durante su etapa en el Real Madrid.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Un gol que divide las estadísticas

El debate comenzó después del encuentro entre Al Nassr y Al Faisaly, disputado a finales de octubre. Ronaldo celebró una anotación de cabeza tras un centro de Joao Félix, pero las imágenes del partido dejaron dudas sobre si llegó a tocar el balón antes de que terminara dentro del arco.

Mientras la Saudí Pro League reconoció el tanto como obra del portugués, Opta, una de las principales compañías especializadas en estadísticas deportivas, se lo adjudicó a Andrei Girotto, defensor de Al Faisaly, como gol en propia puerta.

Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

La diferencia no es menor para Ronaldo, que persigue una marca histórica y pretende alcanzar los cuatro dígitos en su cuenta personal. De acuerdo con el registro de Opta, el delantero suma siete goles en la liga saudí durante la temporada, uno menos de los ocho que le atribuye oficialmente Al Nassr.

La cuenta que alimenta la polémica

Ronaldo ya había manifestado su intención de alcanzar los 1.000 goles antes de llegar a los 900. En aquel momento, también cuestionó las cifras históricas atribuidas a Pelé y Romário, al considerar que sus propios tantos estaban respaldados por registros audiovisuales.

"Todos los goles que he marcado tienen video", afirmó el portugués, en referencia a la documentación de sus anotaciones.

No obstante, la discusión sobre la autoría de determinados tantos demuestra que incluso las imágenes pueden dejar margen para distintas interpretaciones. El caso de Al Faisaly es un ejemplo de ello y podría convertirse en un antecedente importante cuando Ronaldo alcance una cifra que marcaría un hito en el fútbol profesional.

🚨 𝐒𝐓𝐀𝐓: Cristiano Ronaldo is 15 goals AWAY from the GREATEST individual stat in football HISTORY. 🤯 pic.twitter.com/pEghUxMwAJ — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 29, 2026

El antecedente que protagonizó en el Real Madrid

La controversia también recuerda lo ocurrido en octubre de 2015, cuando el Madrid organizó un homenaje para reconocer a Ronaldo como máximo goleador histórico del club. La entidad le entregó una bota de plata y celebró sus 324 tantos, aunque la mayoría de los registros estadísticos le atribuían 323, la misma cifra que Raúl González.

La diferencia se originó en un partido contra la Real Sociedad disputado en 2010. Ronaldo ejecutó un tiro libre que impactó en Pepe antes de terminar dentro del arco y, mientras Opta y otros registros oficiales contabilizaron el tanto como gol en propia puerta, el portugués reclamó la autoría de la anotación.

El propio defensor respaldó a su compañero y sostuvo que el mérito debía corresponderle a quien había ejecutado el lanzamiento. "El balón me golpeó y después entró, pero el crédito debería ser para el jugador que lanzó el tiro libre", explicó Pepe.

A pesar de la postura del club y del respaldo del defensor, Ronaldo terminó su etapa en el Real Madrid con 450 goles oficiales, uno menos de los que le había reconocido la institución en aquella ceremonia.