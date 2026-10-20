La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentar al Stuttgart

El Atlético de Madrid acumula seis victorias consecutivas. Las derrotas contra el Athletic Club en LaLiga y el Liverpool en el debut de la Champions League no hicieron otra cosa que fortalecer a los dirigidos por Diego Simeone. Luego de vencer 1-0 al Espanyol el sábado con un gol de Álex Baena en el minuto 89, el Colchonero volverá a la competición europea este martes para enfrentar al Stuttgart en Alemania.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Stuttgart

Alex Baena, Atletico De Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

POR: Jan Oblak - Conoce a la perfección lo que significa jugar la Champions y la importancia de aprovechar cada oportunidad. Viene de dos partidos consecutivos sin recibir goles y va a buscar extender la racha en Alemania.

LD: Marcos Llorente - Ser parte de la zaga no le impide terminar las jugadas cerca del arco contrario. El Cholo lo rota entre el lateral y el mediocampo, como contra el Espanyol. Ahora regresaría a la defensa, donde va a tener que elegir bien cuándo incorporarse al ataque.

DFC: Marc Pubill - La lesión de Cristian Romero lo ubicaría de titular a la par de Dávid Hancko. Es muy valorada su versatilidad para poder modificar su posición en la defensa en este tipo de situaciones y también durante el partido sin recurrir a un reemplazo.

DFC: Dávid Hancko - Es el jugador que acumuló mayor cantidad de minutos en el Atletico en lo que va de la temporada. Es raro que abandone su posición y sabe anticiparse a las jugadas antes de que lleguen al área. El martes va a tener la responsabilidad extra de organizar la defensa.

LI: Alejandro Grimaldo - Encontró la manera de aprovechar su posición para convertirse en una amenaza tanto en los tiros libres como en la generación de chances, asi como de estar presente tanto en defensa como en ataque. Lleva tres goles y una asistencia en LaLiga.

MD: Giuliano Simeone - Es un jugador que todavía tiene energía para correr cuando el partido está llegando a su fin. El problema es que no está en su mejor momento con la pelota en los pies, pero sus dos goles y dos asistencias en liga demuestran que puede aportar en ataque.

MC: Johnny Cardoso - Se perdió el encuentro contra el Espanyol por una gastroenteritis aguda y vuelve justo a tiempo cuando al equipo le hacen falta alternativas en el mediocampo. Su presencia le permite a Grimaldo más libertad de incorporarse al ataque sin dejar desprotegida la defensa.

MC: Pablo Barrios - Marcó a los 50 segundos contra el Manchester United en la Champions y, si bien desde su regreso de la lesión, el Cholo administra cuidadosamente sus minutos, su presencia le da otra cara al Colchonero. Su entendimiento con Johnny Cardoso va a ser importante para encontrar espacios entre los mediocampistas del Stuttgart.

MI: Álex Baena - Un presente extraordinario que el Atlético aprovecha. Es el goleador del equipo con cinco goles y dos asistencias, a las que se suma un pase de gol más en la Champions. El martes en Alemania va a buscar sacarse la espina y tener sumar un tanto europeo.

DC: Kang-in Lee - Prefiere recibir al pie y buscar asociaciones antes que disputar las pelotas dentro del área. Tiene buena lectura y visión para encontrar a sus compañeros en espacios reducidos y construir los ataques.

DC: Julián Álvarez - Está acostumbrado a las competencias importantes. Si bien el gol todavía se le escapa, su participación en ataque (y en el equipo en general) está aumentando. Viene de darle la asistencia a Baena para quedarse con los tres puntos contra el Espanyol.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Alejandro Grimaldo, David Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente

Mediocampistas: Álex Baena, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Giuliano Simeone

Delanteros: Julián Álvarez, Kang-in Lee

Así se vería la formación del Stuttgart (3-2-4-1)

Deniz Undav, Stuttgart | Oliver Hardt/GettyImages

Portero: Fabian Bredlow

Defensas: Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Finn Jeltsch

Mediocampistas: Angelo Stiller, Grischa Prömel

Mediapuntas: Chris Führich, Bilal El Khannouss, Deniz Undav, Jamie Leweling

Delantero: Ermedin Demirovic

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27