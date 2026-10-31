El Barcelona sufrió dos golpes muy complicados en menos de una semana, con la derrota 4-2 ante el PSG en la Champions League y la caída 2-1 con el Real Madrid en el Clásico. Por eso, este sábado contra el Alavés saldrá a la cancha con el objetivo de volver a ganar y recuperar el rendimiento que mostró en los primeros partidos de la temporada, cuando llegó a acumular 13 encuentros invicto.

La alineación del Barcelona vs Alavés

Joan Garcia, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

POR: Joan García - Recibió ocho goles en los últimos tres partidos... y eso que sus actuaciones evitaron marcadores todavía peores. Va a tener que reordenar las prioridades en el corto plazo y, por lo pronto, aspirar a mantener el arco en cero este sábado.

LD: Brian Fariñas - El futbolista de 20 años aparecerá este fin de semana como titular. Ante las bajas en la defensa, Fariñas jugará como lateral por derecha y Cancelo por izquierda.

DFC: Pau Cubarsí - Con cuatro defensores lesionados, Cubarsí se quedó casi sin alternativas para compartir la zaga. Está en una seguidilla de partidos de muchísima exigencia con muy poco margen para descansar. De todas formas, es un titular indiscutible.

DFC: Frenkie De Jong - Hansi Flick tiene que improvisar en la defensa para este duelo. Ante la ausencia de Gerard Martín, el técnico alemán apuesta por Frenkie De Jong como defensa central

LI: Joao Cancelo - Su faceta ofensiva tuvo que estar oculta en los últimos partidos porque no le quedó otra que estar pendiente de los delanteros rivales. El Alavés podría darle más chances de avanzar al ataque.

MC: Rodri - Hace que el equipo funcione sin necesidad de acaparar la pelota. Es una salida segura para los defensores que, este sábado, van a necesitar de su ayuda cuando los Babazorros ataquen.

MC: Pedri - La llegada de Rodri le vino como anillo al dedo para poder adelantarse con más libertad y serle útil al ataque culé. Conecta bien con los delanteros y de mejor manera, sabiendo que detrás, está el Balón de Oro cubriéndole la espalda.

MCO: Fermín López - Un arranque espectacular y, sobre todo, goleador. En lo que va de la temporada marcó cinco tantos y dio cuatro asistencias. Ya era prioridad por encima de Dani Olmo, ahora lesionado, pero ahora tendrá que seguir haciendo méritos para no perder su lugar entre los titulares.

ED: Lamine Yamal - Está motivadísimo y lo traduce en goles y asistencias, de hecho, lleva diez tantos y diez asistencias. Todavía tiene que mejorar en los partidos grandes, como en el Clásico, donde quedó desdibujado. Por eso, le sirve enfrentar a un Alavés que puede dejarle espacios para hacer de las suyas.

DC: Raphinha - Volvió de su lesión y ya marcó dos goles importantes, uno contra el PSG y otro ante el Real Madrid. De esta manera, suma 13 tantos en LaLiga y dos en la Champions. Su puntería está intacta, pero tiene que cuidarse si no quiere tener otro percance muscular.

EI: Karim Adeyemi - El delantero alemán arrancará como titular para completar el tridente ofensivo de Flick. Toma el lugar de Gordon, quien no termina por mostrar su mejor rendimiento en el cuadro catalán.

Así se verá la formación del Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García

Defensas: Brian Fariñas, Frenkie De Jong, Pau Cubarsí, Joao Cancelo

Mediocampistas: Rodri, Fermín López, Pedri

Delanteros: Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal

Así se vería la formación del Alavés (4-2-3-1)

Antonio Sivera, Alaves | Quality Sport Images/GettyImages

Portero: Antonio Sivera

Defensas: Abde Rebbach, Nicolás Valentini, Ville Koski, Nahuel Tenaglia, Ángel Pérez.

Mediocampistas: Carles Aleña, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez

Delantero: Mariano Díaz, Lucas Boyé

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