La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar al Racing de Santander

El Real Madrid está de racha y la victoria contra el Barcelona no hace más que alimentar el buen momento de los dirigidos por José Mourinho. Las caídas contra el Real Betis y el Atlético de Madrid en septiembre son cosa del pasado para un Merengue que parece haber encontrado la forma de trasladar a la cancha las ideas del DT. Este domingo, su camino en LaLiga continúa, esta vez contra el Racing de Santander, que ascendió esta temporada y marcha 13.º en la tabla.

La posible alineación del Real Madrid vs Racing de Santander

Jude Bellingham, Real Madrid | Pedro Salado/GettyImages

POR: Thibaut Courtois - Se perdió el Clásico por una gripe, pero, a pesar de la gran actuación de Andriy Lunin ese día, Courtois volverá a decir presente bajo los tres palos. Es uno de los líderes del equipo y, por ahora, el dueño del arco siempre que esté disponible.

LD: Denzel Dumfries - De repente, su competencia en el puesto es nada más y nada menos que Federico Valverde. De todas formas, el neerlandés tiene más facilidad en actuar desde el sector defensivo e incluso tiene sus aportes en ataque por la derecha, por lo que Mourinho lo dejaría ser titular este fin de semana.

DFC: Ibrahima Konaté - Anticipa los movimientos del delantero rival y le gana la posición antes de que reciba, ese estilo de juego le da resultados y evita mayores contratiempos en su área. Eso si, necesita mejorar la precisión de sus entregas para que el equipo pueda salir jugando sin complicaciones.

DFC: Dean Huijsen - Su evolución defensiva empieza a acompañar la calidad que siempre mostró con la pelota. El Clásico fue un desafío que le implicó mejorar a lo largo que pasaban los minutos, luego de cometer algun que otro error al comenzar el partido.

LI: Marc Cucurella - Es muy inteligente para elegir cuándo conviene cometer una falta para detener al delantero y cuando es mejor esperarlo para quitarle la pelota. Sumado a eso, corre con una velocidad impresionante para pasar al ataque y ser una opción de pase más para los delanteros.

MC: Aurélien Tchouaméni - La dupla con Bernardo Silva le resolvió bastantes problemas que podría haber tenido al comienzo de la temporada. Con el portugués al lado puede aprovechar para dedicarse a recuperar la posesión sin asumir la responsabilidad total de organizar el juego. Es la distribución de tareas que mejor le funciona.

MC: Bernardo Silva - En la sociedad con Tchouaméni, Bernardo asume la tarea más de ataque. Todavía le cuesta mantener la intensidad durante los 90 minutos, pero su inteligencia para administrar la pelota le permite compensarlo.

ED: Arda Güler - Cualquier jugada de ataque merengue mejora si interviene Güler. Desde la derecha tiene más libertad para moverse hacia el interior y buscar a Kylian Mbappé con sus pases. Es un indispensable de Mou.

MCO: Jude Bellingham - El DT lo quiere presente tanto en la defensa como en el ataque merengue. El mediocampista tiene el talento para hacerse cargo de semejante responsabilidad, y lo hace de manera excepcional. Es de los mejores del equipo.

EI: Yan Diomandé - Está sacándole jugo a la suspensión de Vinícius Jr. y, quien dice, hasta podría quedarse con ese puesto si sigue jugando como en los últimos partidos. Lleva tres goles y cuatro asistencias en todas las competiciones.

DC: Kylian Mbappé - Llegó a los 100 goles con el Madrid en 116 partidos gracias a su doblete contra el Barcelona en el Clásico. Es casi imposible detenerlo, sobre todo cuando viene con una buena racha. Lleva 14 tantos en lo que va de la temporada.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva

Mediapuntas: Yan Diomandé, Jude Bellingham, Arda Güler

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación del Racing de Santander (4-2-3-1)

Yassir Zabiri, Racing de Santander | NurPhoto/GettyImages

Portero: Julen Agirrezabala

Defensas: Aarón Martín, Jeanuël Belocian, Pablo Ramón, Álvaro Mantilla

Mediocampistas: Matteo Prati, Iván Martín

Mediapuntas: Íñigo Vicente, Sergio Canales, Andrés Martín

Delantero: Yassir Zabiri