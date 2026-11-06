La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar al Valencia

El último parón internacional está a la vuelta de la esquina, pero antes de que cada futbolista viaje con sus respectivas selecciones, quedan obligaciones por cumplir con sus clubes. El Real Madrid, por ejemplo, tiene un último partido de LaLiga contra el Valencia el sábado, que será importante para estirar su buen momento y acercarse al Barcelona, líder de la tabla de posiciones.

El Merengue viene de un partido complicado contra el AEK Atenas por la Champions League, que terminó con una victoria por 3-2 para los dirigidos por José Mourinho. Los Chés, por su parte, ocupan el 19º puesto de la clasificación del torneo español e intentarán dificultarles el triunfo a los visitantes. De todas formas, el partido europeo ya le demostró al Madrid que subestimar a cualquier rival puede salirle caro.

La posible alineación del Real Madrid vs Valencia

Thibaut Courtois, Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

POR: Thibaut Courtois - Además de atajar, está pendiente de cómo se mueve la defensa y corrige sus posiciones todo el tiempo para que el equipo esté lo mejor parado posible. La idea es convertirse en el ultimísimo recurso para evitar que una jugada termine en gol.

LD: Denzel Dumfries - Es mucho mejor cuando tiene la libertad de jugar para adelante que cuando tiene que defender bajo presión. Mourinho puede aprovechar esa habilitad de ataque en partidos que, en los papeles, podrían ser menos exigentes.

DFC: Ibrahima Konaté - Se ganó el puesto por sus buenas actuaciones y su capacidad para imponerse físicamente, que le sirve contra los delanteros que esperan a recibir la pelota en el área.

DFC: Dean Huijsen - Asume riesgos, a veces demasiados. Busca pases largos que puedan atravesar la presión rival y encontrar a sus compañeros que están en la mitad de la cancha. Si salen bien, es un buen recurso para acelerar el ataque merengue.

LI: Marc Cucurella - Su insistencia para incorporarse al ataque empieza a dar sus frutos porque en el partido de la Champions el miércoles hizo su primera asistencia y estuvo cerca de marcar. Tiene una conexión interesante con Diomandé por la izquierda, aunque esta vez el marfileño partirá desde la otra banda.

MC: Aurélien Tchouaméni - Su ausencia en Grecia dejó en evidencia cuánto depende el equipo de su presencia en la mitad de la cancha. Lee bien los pases y recupera rápido la pelota para que el rival no pueda iniciar su jugada de ataque.

MC: Federico Valverde - ¿Qué mejor motivo para volver a la titularidad que un gol para la victoria en el minuto 92? El capitán fue el héroe contra el Atenas y podría regresar al mediocampo para viajar a Valencia. En LaLiga lleva dos asistencias.

ED: Arda Guler - Cuando juega, el equipo está mucho más rápido. Desde la derecha puede moverse hacia adentro y aprovechar su buena lectura para encontrar espacios entre los defensores. Tiene buena comunicación y conexión con Jude Bellingham y Kylian Mbappé, lo que le juega a favor al ataque madridista. Suma dos goles y tres asistencias en LaLiga.

MCO: Jude Bellingham - El DT dio en la tecla con el estilo de juego que mejor le favorece al inglés. Mejora un montón cuando está en posiciones más cercanas al ataque y, sobre todo, cerca de Mbappé, donde formaron una sociedad goleadora de primer nivel. Ya llegó a los 51 goles con el Madrid, de los cuales cinco se dieron esta temporada.

EI: Yan Diomandé - Todo indica que ganó la competencia con Vini. De cara al último partido de suspensión del brasileño, Diomande ocuparía una vez más el sector izquierdo del ataque. Se ganó su lugar con goles y una tarea defensiva que Mourinho valora. Suma tres goles en LaLiga y uno en la Champions.

DC: Kylian Mbappé - Lleva seis partidos consecutivos haciendo goles y marcó en las cuatro fechas que se jugaron de la Champions. Eso lo logra como consecuencia de su insistencia de rematar al arco y estar cerca del área rival para recibir la pelota.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde

Mediapuntas: Yan Diomandé, Jude Bellingham, Arda Güler

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación del Valencia (4-4-2)

Javi Guerra, Valencia | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Portero: Stole Dimitrievski

Defensas: Dimitri Foulquier, César Tárrega, Justin De Haas, José Luis Gaya

Mediocampistas: Pablo Maffeo, Guido Rodríguez, Aarón Mayol, Luis Rioja

Delantero: Arnaut Danjuma, Javi Guerra

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