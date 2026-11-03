La racha negativa que vive el América en el Estadio Banorte

El América atraviesa un momento complicado en condición de local justo cuando se aproxima la fase final del Apertura 2026. Los del nido de Coapa acumulan cinco partidos consecutivos sin conseguir una victoria en el Estadio Banorte, una racha que genera preocupación por el rendimiento del equipo frente a su afición.

La última victoria del conjunto azulcrema en casa se remonta a finales de agosto, cuando consiguió imponerse al Puebla. Desde entonces, el equipo ha disputado cinco compromisos como anfitrión, con un balance de cuatro empates y una drrota, dejando escapar puntos importantes durante el cierre de la fase regular.

¡ATENCIÓN! 🚨🚨🚨



América cerrará el Torneo Apertura 2026 sin triunfos de local



Todos sus partidos de local ya fueron jugados y acumula una racha de seis encuentros sin conocer la victoria en su estadio, por lo que tendrá que esperar hasta la Liguilla para intentar retomar la… pic.twitter.com/dA0YvP00H0 — MedioTiempo (@mediotiempo) November 2, 2026

La mala racha comenzó el 19 de septiembre, cuando América empató 2-2 frente a Chivas en el clásico nacional. Posteriormente, el 10 de octubre, los capitalinos tampoco consiguieron superar a Monterrey, firmando una igualdad por 1-1 que prolongó las dificultades para imponer condiciones dentro de su propio estadio.

El resultado más doloroso llegó el 25 de octubre, cuando Pachuca consiguió llevarse los tres puntos del Estadio Banorte tras imponerse por marcador de 2-1. Aquella derrota representó el único descalabro americanista durante esta secuencia, aunque confirmó que el cuadro de Guillermo Almada no es tan fuerte como debería en la capital de México.

FBL-MEX-AMERICA-PACHUCA | YURI CORTEZ/GettyImages

La situación tampoco mejoró durante los últimos días de octubre. Primero, América empató 1-1 frente a Tijuana el día 28 y posteriormente igualó 2-2 contra Toluca el 31 del mismo mes. De esta manera, los azulcremas cerraron sus compromisos como locales de la fase regular sin conseguir romper su sequía.

Los números reflejan las dificultades que ha experimentado el equipo durante este periodo. En cinco encuentros disputados frente a su afición, América apenas consiguió cuatro puntos de quince posibles, con siete goles anotados y ocho recibidos. Un balance que evidencia la necesidad de recuperar contundencia ofensiva y mayor solidez defensiva.

Siendo el caso, en América no tendrán más duelos como locales en lo que resta del torneo regular. Deberán esperar hasta la liguilla para saldar sus deudas pendientes en casa.