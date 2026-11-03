La racha negativa que vive el América en el Estadio Banorte
El América atraviesa un momento complicado en condición de local justo cuando se aproxima la fase final del Apertura 2026. Los del nido de Coapa acumulan cinco partidos consecutivos sin conseguir una victoria en el Estadio Banorte, una racha que genera preocupación por el rendimiento del equipo frente a su afición.
La última victoria del conjunto azulcrema en casa se remonta a finales de agosto, cuando consiguió imponerse al Puebla. Desde entonces, el equipo ha disputado cinco compromisos como anfitrión, con un balance de cuatro empates y una drrota, dejando escapar puntos importantes durante el cierre de la fase regular.
La mala racha comenzó el 19 de septiembre, cuando América empató 2-2 frente a Chivas en el clásico nacional. Posteriormente, el 10 de octubre, los capitalinos tampoco consiguieron superar a Monterrey, firmando una igualdad por 1-1 que prolongó las dificultades para imponer condiciones dentro de su propio estadio.
El resultado más doloroso llegó el 25 de octubre, cuando Pachuca consiguió llevarse los tres puntos del Estadio Banorte tras imponerse por marcador de 2-1. Aquella derrota representó el único descalabro americanista durante esta secuencia, aunque confirmó que el cuadro de Guillermo Almada no es tan fuerte como debería en la capital de México.
La situación tampoco mejoró durante los últimos días de octubre. Primero, América empató 1-1 frente a Tijuana el día 28 y posteriormente igualó 2-2 contra Toluca el 31 del mismo mes. De esta manera, los azulcremas cerraron sus compromisos como locales de la fase regular sin conseguir romper su sequía.
Los números reflejan las dificultades que ha experimentado el equipo durante este periodo. En cinco encuentros disputados frente a su afición, América apenas consiguió cuatro puntos de quince posibles, con siete goles anotados y ocho recibidos. Un balance que evidencia la necesidad de recuperar contundencia ofensiva y mayor solidez defensiva.
Siendo el caso, en América no tendrán más duelos como locales en lo que resta del torneo regular. Deberán esperar hasta la liguilla para saldar sus deudas pendientes en casa.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.