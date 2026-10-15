La razón por la que el Comité de Disciplina anunció la sanción de Vinícius Jr. antes del Roma vs Real Madrid

El momento elegido para anunciar la sanción de Vinícius Jr. tomó por sorpresa al Real Madrid. El miércoles, aproximadamente una hora y media antes del partido contra la Roma por la Champions League, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó que el brasileño recibió cuatro encuentros de suspensión por su expulsión ante el Villarreal.

Ese timing le generó malestar a José Mourinho, quien cuestionó públicamente por qué la resolución se conoció justo antes de un compromiso europeo tan importante. "¿Es normal que dos horas antes del partido un jugador sepa que le caen cuatro partidos de suspensión? ¿No podían anunciarlo ahora, mañana por la mañana?", dijo en conferencia de prensa.

No obstante, la explicación tiene que ver con el calendario y los plazos legales establecidos por el Código Disciplinario de la RFEF. El lunes 12 de octubre fue feriado en España por el Día de la Hispanidad y esa circunstancia modificó las fechas habituales del procedimiento.

De acuerdo con el artículo 24 del reglamento, los clubes disponen hasta las 14:00 del segundo día hábil posterior al partido para presentar sus alegaciones. Como el encuentro contra el Villarreal se jugó el sábado y el lunes fue feriado, el plazo se extendió hasta el miércoles a las 14.

Una vez finalizado, los tres integrantes del Comité de Disciplina se reunieron para estudiar los argumentos presentados y comunicar las sanciones correspondientes. Una comunicación posterior habría reducido las posibilidades del Merengue de presentar sus recursos y obtener una resolución antes de la siguiente jornada de LaLiga.

Los clubes tenían hasta las 15 del jueves para acudir al Comité de Apelación y aspirar a recibir una respuesta antes del viernes al mediodía. Existe una segunda franja de presentación de recursos durante la tarde del jueves, entre las 14 y las 19.

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), dependiente del Consejo Superior de Deportes, contempla la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Para que sean estudiadas antes de la siguiente jornada, las solicitudes tienen que presentarse antes del viernes a las 12.

Isidro Diaz de Mera Escuderos, Vinicius Jr, Real Madrid vs Villarreal | NurPhoto/GettyImages

La sanción contempla dos partidos por conducta violenta, después de que Vini tirara del cabello a Nathan Saliba en el partido contra el Submarino Amarillo, y otros dos por las protestas posteriores a su expulsión. El árbitro Isidro Díaz de Mera dejó constancia de la actitud agresiva del delantero y de la intervención de sus compañeros para sujetarlo.

El castigo impedirá que el delantero participe en los compromisos de liga contra el Sevilla, el clásico contra el Barcelona, el Racing de Santander y el Valencia. Su regreso está previsto para el 22 de noviembre ante el Celta de Vigo, después del parón internacional.