La selección mexicana que se podría armar con las mejores piezas del América, Cruz Azul y Chivas

América, Chivas y Cruz Azul, tres de los cuatro grandes del fútbol mexicano, lideran la tabla general del Apertura 2026, lo cual habla del buen trabajo realizado por sus respectivos técnicos, además de que poseen plantillas poderosas con jugadores que marcan diferencia.



No es habitual ver a estos tres equipos compartiendo la cima, pero aprovechando la ocasión, la selección mexicana, bajo el mando de Rafael Márquez, podría voltear a verlos para poder conformar un equipo poderoso, aunque muchos ya son convocados habituales del Tricolor.



Está claro que entre los tres clubes podrían armar una selección competititva, así que es hora de dar paso con el experimento y ver cómo quedaría dicho equipo.

1. Portero: Raúl Rangel

Raúl Rangel | Simon Barber/GettyImages

El Tala es el actual guardián de la meta tricolor, sin embargo, esta también podría estar en buenas manos con Luis Malagón o el veterano Rodolfo Cota, sin olvidar a Emmanuel Ochoa, pensando ya a futuro.



Es verdad que el elemento rojiblanco cometió errores feos en el último juego de la selección, pero en el Mundial tuvo un desempeño aceptable.

2. Defensa: Israel Reyes

Israel Reyes | Simon Barber/GettyImages

Acudió al pasado Mundial y las ventajas que ofrece es que puede desempeñar diferentes posiciones, ya sea como latera derecho o como pivote, esta última posición implementada por el técnico uruguayo Guillermo Almada. Su nivel ha sido regular desde su arribo a Coapa y por eso sigue en el radar tricolor.

3. Defensa: Diego Campillo

Diego Campillo | Jam Media/GettyImages

Ya tuvo su oportunidad de debutar con la selección mexicana y no se salvó de los errores, sin embargo, se le augura un buen futuro. Se ha consolidado de gran forma en el redil tras haber estado a préstamo con Bravos de Juárez. Ya sea como central por izquierda o derecha, el canterano rojiblanco también puede desarrollarse como contención.

4. Lateral izquierdo: Bryan González

Bryan González | Hector Vivas/GettyImages

Para muchos fue injusto que El Cotorro no fuera incluido en la lista final de México para la pasada Copa del Mundo, ya que ha manejado un nivel sobresaliente desde su estadía con Pachuca hasta la actualidad.



Tiene una gran noción para lanzarse al frente y pisar el área rival sin descuidar el tema defensivo. En El Tricolor, el dueño del puesto es Jesús Gallardo, además está Mateo Chávez, pero el canterano tuzo cuenta con las credenciales para competir.

5. Lateral derecho: Richard Ledezma

Richard Ledezma | Simon Barber/GettyImages

Esta posición estaría muy peleada. Del mismo modo, la afición esperaba que Richy fuera incluido en la lista final, pero prefirieron llevar al siempre criticado Jorge Sánchez. El ex del PSV Eindhoven sabe proyectarse al frente e incorporarse a las tareas defensivas otorgando un balance positivo.



No obstante, nadie niega que Dagoberto Espinoza y Jeremy Márquez podrían alzar la mano para hacerse con el puesto porque también han sido productivos. Ya sería cuestión de los gustos del estratega.

6. Pivote: Erik Lira

Erik Lira | Jam Media/GettyImages

Otro que dijo presente en la pasada Copa del Mundo. El contención se ha mantenido en un gran nivel desde el año pasado y está convertido en una de las piezas claves del actual campeón.



El Pitbul también puede jugar como central y su amplio recorrido por el campo de juego muy pocos futbolistas te lo pueden dar.

7. Mediocentro: Jeremy Márquez

Jeremy Márquez | Jam Media/GettyImages

Otra situación que genera dudas. Aquí bien podría aparecer el veterano Luis Romo, aunque siempre es criticado; además de Érick Sánchez, que no está en su mejor nivel; incluso Carlos Rodríguez, que con selección no rinde, o hasta Andrés Montaño, que actualmente está viviendo un gran presente; sin olvidar al mundialista Brian Gutiérrez, pero está lejos de su mejor versión.



La juventud del canterano rojinegro podría ponerlo por encima, pues sabe bien como recorrer los espacios y abrir caminos a través de su ímpetu por buscar los mano a mano.

8. Mediocentro: Santi Sandoval

Santi Sandoval | Simon Barber/GettyImages

El Negrito le está dando mucho al Rebaño y la afición lo agradece. Pese a sus 19 años se está ganando el respeto de todos, además ya comienza a llamar la atención en equipos del extranjero.



El canterano sabe desempeñarse en la posición que el técnico necesite, interior, extremo, mediapunta y hasta centro delantero. Sabe mover los hilos y podría considerars el ‘10’ del equipo.

9. Extremo izquierdo: Isaías Violante

Isaías Violante | Agustin Cuevas/GettyImages

La realidad es que entre los tres equipos no hay un extremo izquierdo natural, la mayoría son por derecha, sin embargo, el jugador azulcrema sabe muy bien cómo llevar a cabo dicho rol.



El ex de Toluca cuenta con velocidad, no tiene miedo de encarar en los mano a mano y pisa continuamente el área rival.



Otra opción es el juvenil Hugo Camberos, al cual lamentablemente el cuerpo técnico le brinda muy pocos minutos y eso le está pagando factura.



Otro improvisado podría ser Jordan Carrillo, pero está lejos de ser el del torneo pasado con los Pumas.

10. Extremo derecho: Roberto Alvarado

Roberto Alvarado | Simon Barber/GettyImages

Uno más de los mundialistas en 2026. De los que más brilló, gracias a sus asistencias y ocasiones generadas. El Piojo se mantiene en un nivel regular, y tal como sucede con los extremos por izquierda, tampoco hay muchos por derecha, salvo el lesionado Amaury Morales. Tal como sucede en El Tricolor, el ex del Celaya sería el dueño del puesto.

11. Delantero: Henry Martín

Henry Martín | VICTOR CRUZ/GettyImages

Por ahora, La Bomba tiene un paso delante de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, ya que cuenta con la experiencia mundialista, además que es el mexicano con más goles en este semestre.



Pese a que las lesiones lo mermaron demasiado a lo largo de los últimos dos años, sigue haciendo su lucha.

La posible prelista de seleccionados entre los tres equipos:



Porteros: Raúl Rangel, Luis Malagón, Rodolfo Cota, Emmanuel Ochoa



Defensas: Israel Reyes, Ramón Juárez, Diego Campillo, Dani Aguirre, Chiquete Orozco



Laterales: José Castillo, Bryan González, Omar Campos, Dagoberto Espinoza, Kevin Álvarez, Richard Ledezma, Alan Mozo



Pivotes: Alan Cervantes, Omar Govea, Rubén González, Erik Lira, Amaury García



Mediocampistas: Erick Sánchez, Luis Romo, Santi Sandoval, Eraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Jordan Carrillo, Kevin Castañeda, Carlos Rodríguez, Andrés Montaño, Jeremy Márquez



Extremos: Isaías Violante, Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Amaury Morales



Delanteros: Henry Martín, Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín