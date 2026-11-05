La travesía de Allan Saint-Maximin hasta convertirse en figura de la MLS

Allan Saint-Maximin ha protagonizado una de las trayectorias más peculiares del fútbol mundial durante los últimos años. El extremo francés pasó de ser considerado uno de los futbolistas más desequilibrantes de la Premier League a recorrer diferentes campeonatos alrededor del mundo, hasta encontrar su sitio con el Charlotte FC de la MLS.

Durante su etapa en el Newcastle United, Saint-Maximin llegó a posicionarse entre los extremos más destacados del campeonato inglés gracias a su velocidad, regate y capacidad para superar rivales. Su rendimiento incluso despertó expectativas sobre un posible fichaje por alguno de los clubes del denominado Big Six, aunque finalmnte tomó otro camino.

🇲🇽 Deciding to leave Mexico after his children were racially abused

🇵🇹 Falling out with Mourinho, who publicly called him 'overweight'

🇬🇷 Turning down a €26m offer for his Greek mythology-inspired card game

✨ Loving Cherki - and fearing flair players are a dying breed



Allan… pic.twitter.com/l6egUrhMri — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 5, 2026

En lugar de continuar su crecimiento dentro de la élite de Europa, el extremo decidió aceptar una importante propuesta económica de Arabia Saudí. Su incorporación al Al-Ahli formó parte de las primeras grandes operaciones de la nueva era del fútbol de los jeques.

Posteriormente, Saint-Maximin regresó al fútbol europeo para incorporarse al Fenerbahçe de Turquía, aunque tampoco consiguió recuperar su mejor versión. Su etapa estuvo marcada por cuestionamientos relacionados con su condición física y rendimiento. Incluso José Mourinho, entonces técnico del conjunto turco, señaló públicamente aspectos relacionados con su peso y compromiso deportivo.

Fenerbahce v Bellona Kayserispor - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

Su siguiente aventura lo llevó a la Liga MX, donde las expectativas sobre su contratación fueron considerablemente elevadas. Sin embargo, el francés quedó a deber dentro del terreno de juego con el América y terminó abandonando el país por cuestiones familiares. Posteriormente, encontró acomodo en el Lens de Francia, donde permaneció seis meses y conquistó un título desempeñando un papel secundario.

Después de aquella experiencia, Saint-Maximin volvió a cambiar de continente para incorporarse al Charlotte FC durante el mercado veraniego, esta vez en condición de agente libre. Su llegada representó una oportunidad para recuperar continuidad, protagonismo y confianza, a la par de percibir un sueldo de élite dentro de la MLS.

Ahora, el francés se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas del Charlotte FC, cuya presencia en zona de clasificación a los playoffs refleja su crecimiento competitivo. Después de recorrer Arabia Saudí, Turquía, México y Francia, Saint-Maximin parece haber encontrado en Estados Unidos el escenario ideal para recuperar su mejor fútbol.

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