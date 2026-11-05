La travesía de Allan Saint-Maximin hasta convertirse en figura de la MLS
Allan Saint-Maximin ha protagonizado una de las trayectorias más peculiares del fútbol mundial durante los últimos años. El extremo francés pasó de ser considerado uno de los futbolistas más desequilibrantes de la Premier League a recorrer diferentes campeonatos alrededor del mundo, hasta encontrar su sitio con el Charlotte FC de la MLS.
Durante su etapa en el Newcastle United, Saint-Maximin llegó a posicionarse entre los extremos más destacados del campeonato inglés gracias a su velocidad, regate y capacidad para superar rivales. Su rendimiento incluso despertó expectativas sobre un posible fichaje por alguno de los clubes del denominado Big Six, aunque finalmnte tomó otro camino.
En lugar de continuar su crecimiento dentro de la élite de Europa, el extremo decidió aceptar una importante propuesta económica de Arabia Saudí. Su incorporación al Al-Ahli formó parte de las primeras grandes operaciones de la nueva era del fútbol de los jeques.
Posteriormente, Saint-Maximin regresó al fútbol europeo para incorporarse al Fenerbahçe de Turquía, aunque tampoco consiguió recuperar su mejor versión. Su etapa estuvo marcada por cuestionamientos relacionados con su condición física y rendimiento. Incluso José Mourinho, entonces técnico del conjunto turco, señaló públicamente aspectos relacionados con su peso y compromiso deportivo.
Su siguiente aventura lo llevó a la Liga MX, donde las expectativas sobre su contratación fueron considerablemente elevadas. Sin embargo, el francés quedó a deber dentro del terreno de juego con el América y terminó abandonando el país por cuestiones familiares. Posteriormente, encontró acomodo en el Lens de Francia, donde permaneció seis meses y conquistó un título desempeñando un papel secundario.
Después de aquella experiencia, Saint-Maximin volvió a cambiar de continente para incorporarse al Charlotte FC durante el mercado veraniego, esta vez en condición de agente libre. Su llegada representó una oportunidad para recuperar continuidad, protagonismo y confianza, a la par de percibir un sueldo de élite dentro de la MLS.
Ahora, el francés se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas del Charlotte FC, cuya presencia en zona de clasificación a los playoffs refleja su crecimiento competitivo. Después de recorrer Arabia Saudí, Turquía, México y Francia, Saint-Maximin parece haber encontrado en Estados Unidos el escenario ideal para recuperar su mejor fútbol.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.