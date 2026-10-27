LaLiga denunciará la agresión a Camavinga en el Clásico frente al FC Barcelona

La victoria del Real Madrid por 2-1 ante el FC Barcelona dejó un episodio que podría tener consecuencias disciplinarias. Durante la celebración del segundo gol del conjunto merengue, varios aficionados lanzaron objetos desde las tribunas del Spotify Camp Nou y uno de ellos habría alcanzado a Eduardo Camavinga con el mástil de una bandera.

LaLiga tomó conocimiento de lo ocurrido a través de distintos vídeos difundidos en redes sociales y decidió trasladar el caso al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol.

La denuncia se incluirá en el informe semanal del organismo, con el objetivo de que se analicen las imágenes y se determinen las posibles responsabilidades.

🚨 JUST IN: La Liga will report alleged assault on Eduardo Camavinga to the Disciplinary Committee.



A fan appeared to have struck Camavinga with a flag during the 2nd goal’s celebrations. @GuillermoRai_ pic.twitter.com/6Wc5RDiSPN — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 26, 2026

El gol de Mbappé, el origen de la polémica

El incidente se produjo en el minuto 88, cuando Kylian Mbappé aprovechó una gran acción individual de un compañero para establecer el 1-2 definitivo. El tanto desató la euforia de los jugadores del Real Madrid, que se dirigieron hacia uno de los córners para festejar junto a sus compañeros.

Sin embargo, la celebración quedó interrumpida por la reacción de algunos aficionados culés. Desde la grada comenzaron a arrojarse objetos hacia los futbolistas madridistas y, según las imágenes que circularon posteriormente, varios mástiles de banderas llegaron a impactar contra Camavinga.

Posibles consecuencias disciplinarias

La denuncia de LaLiga podría dar lugar a la apertura de un expediente extraordinario por parte de los órganos disciplinarios de la RFEF. En ese escenario, se designaría un instructor para analizar las pruebas disponibles y determinar si corresponde proponer una sanción.

El Real Madrid también estudió la posibilidad de presentar una denuncia propia por lo sucedido. El club evaluó las imágenes durante el lunes y disponía hasta las 14:00 del martes para formalizarla.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

En cualquier caso, una eventual presentación por parte de la entidad merengue no modificaría el procedimiento que pudiera iniciarse a partir de la denuncia de LaLiga.

La decisión final dependerá de la evaluación de los hechos y de las pruebas que se incorporen al expediente; los organismos disciplinarios deberán determinar el alcance de lo sucedido y si corresponde aplicar alguna medida contra los responsables.

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