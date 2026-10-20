Lamine Yamal supera los registros juveniles de Kylian Mbappé en Champions League

Lamine Yamal sigue escribiendo su nombre en letras de oro y ha conseguido una nueva marca histórica dentro de la UEFA Champions League. El futbolista del Barcelona alcanzó los 13 goles en la máxima competición europea antes de cumplir los 20 años, igualando el registro que había establecido Kylian Mbappé durante sus primeros años como profesional.

El extremo español, de apenas 19 años, necesitó 36 partidos para alcanzar una cifra que confirma su enorme capacidad ofensiva. Su crecimiento ha sido exponencial, al grado que de nueva cuenta pasa por delante de Kylian en algún aspecto dentro de su actual rivalidad.

LAMINE YAMAL VA POR EL RÉCORD DE KYLIAN MBAPPÉ EN CHAMPIONS 💎🇪🇸



El delantero de 19 años está a un solo grito de alcanzar la histórica marca del francés: anotar 13 goles en la UEFA Champions League antes de cumplir los 20 años.



Sus números actuales en la máxima competición… pic.twitter.com/u6bvtEwdcV — 365Scores (@365ScoresApp) October 13, 2026

La comparación entre ambos futbolistas resulta inevitable por la precocidad con la que comenzaron a destacar. Mbappé consiguió sus primeros 13 goles en apenas 23 encuentros de Champions League, mientras que Yamal ha necesitado más apariciones, pero, lo ha conseguido con menor edad.

Antes de alcanzar esta nueva cifra, Lamine acumulaba 35 partidos, 12 goles y 11 asistencias en la competición. Es decir, había participado directamente en 23 anotaciones del Barcelona, números fuera de serie para un futbolista de su edad y que reflejan su valor dentro y fuera de la cancha para la escuadra culé.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

El nuevo registro también permite dimensionar la evolución del español respecto de otras grandes promesas del fútbol europeo. Antes de cumplir los 19 años, Yamal ya había marcado 11 goles en Champions League, superando los diez que había conseguido Mbappé a esa misma edad.

Sin embargo, Lamine todavía podría dar un golpe adicional en la comparación con Kylian: en este punto de sus carreras, ninguno de los dos ha sido capaz de ganar la Champions League, una batalla que también podría llevarse Yamal sobre Mbappé.

Más allá de los récords individuales, su rendimiento representa una noticia extraordinaria para el Barcelona, que tiene en sus filas a quien ya es considerado por muchos el mejor futbolista del planeta.