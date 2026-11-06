Las 10 mejores parejas de hermanos que jugaron juntos en una selección-rankeadas

"El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes de la vida", dijo una vez Jorge Valdano. Otra frase célebre indica que "Lo primero es la familia". Bueno, esos factores pueden juntarse y conformar un fenómeno poco frecuente: dos hermanos jugando en la misma selección nacional.

Varios han logrado hacerlo, algunos con más éxito que otros. Hubo duplas de campeones y subcampeones del mundo que integraron equipos míticos, mientras que otras fueron parejas desparejas entre un crack y... bueno, el hermano del crack.

El caso más reciente es el de los hermanos Bellingham, Jude y Jobe, quienes fueron convocados con Tuchel para los partidos que tendrá Inglaterra ante Croacia y España, por la Nations League.

Las 10 mejores parejas de hermanos que jugaron juntos en una selección

10. Eden y Thorgan Hazard - Bélgica

Belgium v Morocco: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022 | DeFodi Images/GettyImages

Ambos llegaron a la élite del fútbol mundial e incluso Eden llegó a decir que Thorgan era mejor que él, aunque este realmente nunca respaldó con rendimientos semejante espaldarazo de su hermano.



El 10 llegó a jugar en el Real Madrid y se posicionó como uno de los mejores del mundo en su etapa en el Chelsea, mientras que Thorgan llevó a cabo una correcta carrera mayoritariamente en el fútbol alemán. Compartieron plantel en la selección belga en el Mundial 2022.

9. Kolo y Yaya Touré - Costa de Marfil

AFCON Semi-final - Ivory Coast v Egypt | Gallo Images/GettyImages

Fueron dos de los referentes de la generación dorada marfileña, clasificándose en reiteradas oportunidades a mundiales y quedando en las puertas de la gloria en la Copa Africana de Naciones en dos ocasiones.



Kolo era defensor central y fue protagonista del Arsenal de los Invincibles de 2003/04, mientras que Yaya, en la mayoría de su carrera, jugó como volante central. Fue clave en el Manchester City.

8. Ronald y Frank de Boer - Países Bajos

Soccer - World Cup France 98 - Group E - Holland v Mexico | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

Los gemelos de Boer llegaron a las grandes ligas de la mano, ambos ocupando lugares importantes en la defensa de los Países Bajos. Además, jugaron juntos en el Ajax, donde se formaron, y en el FC Barcelona.



Frank era defensor y fue considerado uno de los mejores de su época, alzándose como capitán del combinado nacional naranja. Ronald, por su parte, jugaba como delantero.

7. André y Jordan Ayew - Ghana

Gabon vs. Ghana - Group C: African Cup of Nations 2021 | Visionhaus/GettyImages

La presión sobre ellos era gigante desde la cuna: son los hijos de Abedi Pelé, leyenda de Ghana, tres veces ganador del Balón de Oro africano y campeón de la Copa Africana de Naciones de 1982.



Cumplieron con creces el legado de su padre formando parte del plantel de las Estrellas Negras en dos oportunidades: 2010 y 2014. Ambos superaron los 120 partidos internacionales.

6. Ronald y Erwin Koeman – Países Bajos

Netherlands Training Session And Press Conference | NurPhoto/GettyImages

Los Koeman han integrado no solo la selección como jugadores, sino también el cargo de entrenador principal y entrenador alterno en diversos tramos de la historia reciente.



Ronald y Erwin fueron protagonistas del único título de la selección de Países Bajos: la Eurocopa 1988. El primero tuvo una mejor carrera, consagrándose campeón de Europa con el FC Barcelona.

5. Theo y Lucas Hernández

Spain v France - UEFA Nations League 2021 Final | Tullio Puglia - UEFA/GettyImages

Esta dupla tiene un campeón del mundo y un finalista, ya que Lucas integró el plantel ganador en Rusia 2018 y Theo se sumó a la convocatoria para colgarse la medalla de plata en Qatar 2022.



Ambos se formaron futbolísticamente en la cantera del Atlético de Madrid, y sus carreras los han llevado por distintos clubes. Lucas oficia como lateral por la izquierda o central, mientras que Theo, también zurdo, solamente ocupa la banda en cualquiera de los puestos.

4. Brian y Michael Laudrup - Dinamarca

France v Denmark | Mark Leech/Offside/GettyImages

Los hijos de Finn Laudrup, también futbolista, tuvieron una prolífica carrera juntos en el combinado de Dinamarca, aunque en el máxmo logro, la Eurocopa de 1992, Michael no pudo decir presente por estar enfrentado con el entrenador Richard Møller Nielsen.



Michael fue una de las grandes figuras del Dream Team de Johan Cruyff en el FC Barcelona y posteriormente jugó en el Real Madrid, mientras que Brian tuvo una carrera más discreta a nivel clubes, estallando con la camiseta del Rangers de Escocia.

3. René y Willy van de Kerkhof

Willy van de Kerkhof mit Zwillingsbruder Rene van de Kerkhof (r.) - Fussballer | ullstein bild/GettyImages

Fueron integrantes de la Naranja Mecánica, y eso basta para justificar su lugar de privilegio en este ranking. A pesar de ser gemelos, no eran iguales dentro del campo: Willy era mediocampista central, mientras que René oficiaba como extremo derecho.



Fueron finalistas del mundo en dos oportunidades: Alemania 1974 y Argentina 1978, cayendo en ambas ocasiones con el país organizador en la gran definición. Son considerados la única pareja de hermanos gemelos que disputó una final de la Copa del Mundo.

2. Fritz y Ottmar Walter - Alemania

Walter, Fritz - Fussballspieler, D/ mit Bruder Ottmar (hinten) im Boot | ullstein bild Dtl./GettyImages

Ahora si una dupla de campeones del mundo, y vaya de que edición: Fritz y Ottmar Walter fueron protagonistas del Milagro de Berna, que terminó con la primera estrella para el laureado escudo de Die Mannschaft.



Fritz fue el capitán y líder de aquella selección teutona, mientras que Ottmar fue titular en la final y convirtió dos goles en el torneo. El primero es ídolo del Kaiserslautern, al nivel de que el estadio lleva su nombre.

1. Bobby y Jack Charlton - Inglaterra

Charlton Brothers | Central Press/GettyImages

Bobby fue uno de los mejores jugadores ingleses de la historia y fue el artífice principal de la gloria de los Tres Leones en el Mundial de 1966, mientras que su hermano Jack acompañó desde su lugar de menor influencia.



El primero, ídolo del Manchester United, jugó un total de 106 partidos con la absoluta británica, anotando 49 goles. Por su parte, el segundo dijo presente 35 veces con 6 goles. Ambos dijeron presente, además, en el Mundial de 1970.