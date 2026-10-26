Las 5 claves del triunfo del Real Madrid 2-1 frente al FC Barcelona

Contra todo pronóstico, el Real Madrid venció 2-1 al FC Barcelona, poniendo así punto final a una mala racha de tres años sin ganar en el ahora llamado Spotify Camp Nou. Con sus dos anotaciones, Kylian Mbappé fue el gran héroe del partido. Sin embargo, también existieron otros factores que permitieron la victoria del conjunto merengue.

Aspectos tan importantes como los goles; desde la suerte hasta la estrategia, a través de este artículo abordaremos detenidamente las cinco claves en el triunfo del Real Madrid 2-1 sobre el FC Barcelona.

5. La atajada de Andriy Lunin

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

El guardameta ucraniano Andriy Lunin jugó en sustitución de Thibaut Courtois, quien presentó un fuerte cuadro gripal que lo dejó fuera de El Clásico español. Había dudas al respecto, incertidumbre si el arquero estaría a la altura o no de un duelo de tal exigencia, pero el tipo respondió de maravilla. Una atajada fenomenal, sacando el balón de la línea de meta tras un certero cabezazo de Gerard Martín cuando el encuentro estaba 1-1 y el FC Barcelona parecía estar cada vez más cerca del 2-1, mantuvo al Real Madrid en la pelea por los tres puntos, y al final consiguieron quedarse con ellos.

4. La genialidad de Kylian Mbappé

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Contar con un futbolista como Kylian Mbappé es prácticamente una garantía en duelos como el de esta noche, que tienden a definirise por gestos individuales. El delantero francés se hizo presente en el marcador anotando los goles que le dieron la victoria al conjunto merengue, primero aprovechando un rebote de Gerard Martín, apareciendo en el lugar y momento preciso, y después culminando una extraordinaria jugada a la ofensiva, justo cuando quedaba ya muy poco tiempo en el reloj y el Real Madrid necesitaba marcar para conseguir la victoria.

3. El factor ''suerte''

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

En el fútbol, como en la vida, la suerte juega un papel fundamental. Sobre todo, en encuentros como El Clásico de España, en donde ambos equipos se caracterizan por rendir partidos que rayan en lo perfecto. El rebote de Gerard Martín que cayó justo en donde se encontraba Kylian Mbappé para el 1-0, fue un gesto de suerte que cargó la balanza en favor del conjunto merengue. Y minutos después, en una jugada similar que quedó a merced de Lamine Yamal, pero el atacante español no pudo resolver como correspondía, el factor suerte volvió a jugar en favor del conjunto blanco, que hoy ganó sin ser precisamente el equipo que más generó.

2. La falta de contundencia por parte del FC Barcelona

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Así como la suerte jugó en favor del Real Madrid esta noche, y les permitió quedarse con los tres puntos, la falta de contundencia también condenó a un FC Barcelona que hoy tuvo más tiempo la pelota, que disparó más veces al arco y que fue altamente efectivo en pases entre ellos; trazos y cambios de juego, pero erráticos al momento de intentar guardar la pelota en la portería custodiada por Lunin, y, al final del día, el fútbol no es del que más genera, sino del que más goles anota. Y hoy en esa materia reprobó el FC Barcelona.

1. La estrategia de José Mourinho

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Kylian Mbappé marcó los goles, hoy es el rostro de las principales portadas en todo el mundo. Sin embargo, el verdadero director de orquesta se llama José Mourinho. El estratega portugués encontró la manera de llevar al FC Barcelona al escenario que menos le convenía, anuló a Lamine Yamal y sin necesidad de tener el balón halló la manera de ponerse mano a mano contra la portería rival. Fiel a su estilo, impuso condiciones desde los primeros minutos, con una mezcla de lucha y brillantez futbolística que al final tuvo su recompensa. La clave en el triunfo del Real Madrid tiene nombre y apellido: José Mourinho.

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