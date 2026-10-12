Las declaraciones de Gabriel Milito luego del empate en el clásico tapatío
En una nueva edición del clásico tapatío, Chivas firmó un empate por la mínima en el campo del Atlas. El Guadalajara estuvo cerca de ver una derrota más en el torneo, sin embargo, en el cierre del encuentro Ángel Sepúlveda encontró la igualdad en el marcador.
Tras el cotejo, Gabriel Milito ofreció declaraciones mediante las cuales lamentó la mala racha, aunque, destacó la mentalidad de sus jugadores.
Bueno, son tres partidos sin victoria, cada uno con un matiz diferente. El primer partido con América ganando 2-0 fue un partido totalmente controlado que activó al América después del gol de Borja. El partido contra Querétaro fue un partido malo que jugamos, principalmente el segundo tiempo, producto de mis malas decisiones. No por los jugadores, sino simplemente porque, con el afán de querer hacer bien o mejorar el rendimiento del equipo, a veces los entrenadores, o por lo menos yo en ese caso rompí el equipo.Gabriel Milito
Gabriel agregó que a Chivas le faltó claridad para definir un encuentro que en más de una ocasión estuvo en sus manos en cuanto a dominio del cotejo.
En el caso de hoy, el partido fue como fue: en el primer tiempo tuvimos alguna situación para ponernos en ventaja y no pudo ser. Creo que no fue un partido de grandes ni de muchas situaciones. Tuvimos buenos pasajes y dominio, pero en el tramo final, donde hay que marcar la diferencia o donde están los goles, no tuvimos tanta claridad. Sin embargo, como ya sabemos, en este equipo y en este club está prohibido rendirse, sea cual sea el resultado. Ojalá consigamos resultados favorables, pero, sea cual sea el resultado, podemos jugar bien, regular o mal, pero rendirnos nunca: está prohibido. Esa actitud al final nos llevó al empate que creo que merecíamos.Gabriel Milito
Concluyó hablando sobre la lesión de Diego Campillo, misma que espera no sea de gravedad.
Campillo estaba excelente, estaba muy bien, esperemos que no sea nada grave, tuvo una sensación fea en el quinto metatarsiano. Dios quiera que no sea grave, que sea solo ese pisotón que recibió y quede ahí. De no ser así, va a tener que llenarse de paciencia para volver a pasar lo que ya le tocó vivir con nosotros la temporada pasada, pero esperamos que no sea. Por eso no pudo continuar el partido.Gabriel Milito
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.