Las declaraciones de Gabriel Milito luego del empate en el clásico tapatío

En una nueva edición del clásico tapatío, Chivas firmó un empate por la mínima en el campo del Atlas. El Guadalajara estuvo cerca de ver una derrota más en el torneo, sin embargo, en el cierre del encuentro Ángel Sepúlveda encontró la igualdad en el marcador.

Tras el cotejo, Gabriel Milito ofreció declaraciones mediante las cuales lamentó la mala racha, aunque, destacó la mentalidad de sus jugadores.

¿Hay preocupación en Chivas por la racha de tres juegos sin ganar? 🤔❌



Gabriel Milito no enciende las alarmas y afirma que su equipo no se puede rendir no importa el resultado ⚽️☝️🐐



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Bueno, son tres partidos sin victoria, cada uno con un matiz diferente. El primer partido con América ganando 2-0 fue un partido totalmente controlado que activó al América después del gol de Borja. El partido contra Querétaro fue un partido malo que jugamos, principalmente el segundo tiempo, producto de mis malas decisiones. No por los jugadores, sino simplemente porque, con el afán de querer hacer bien o mejorar el rendimiento del equipo, a veces los entrenadores, o por lo menos yo en ese caso rompí el equipo. Gabriel Milito

Gabriel agregó que a Chivas le faltó claridad para definir un encuentro que en más de una ocasión estuvo en sus manos en cuanto a dominio del cotejo.

En el caso de hoy, el partido fue como fue: en el primer tiempo tuvimos alguna situación para ponernos en ventaja y no pudo ser. Creo que no fue un partido de grandes ni de muchas situaciones. Tuvimos buenos pasajes y dominio, pero en el tramo final, donde hay que marcar la diferencia o donde están los goles, no tuvimos tanta claridad. Sin embargo, como ya sabemos, en este equipo y en este club está prohibido rendirse, sea cual sea el resultado. Ojalá consigamos resultados favorables, pero, sea cual sea el resultado, podemos jugar bien, regular o mal, pero rendirnos nunca: está prohibido. Esa actitud al final nos llevó al empate que creo que merecíamos. Gabriel Milito

Atlas v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Concluyó hablando sobre la lesión de Diego Campillo, misma que espera no sea de gravedad.

Campillo estaba excelente, estaba muy bien, esperemos que no sea nada grave, tuvo una sensación fea en el quinto metatarsiano. Dios quiera que no sea grave, que sea solo ese pisotón que recibió y quede ahí. De no ser así, va a tener que llenarse de paciencia para volver a pasar lo que ya le tocó vivir con nosotros la temporada pasada, pero esperamos que no sea. Por eso no pudo continuar el partido. Gabriel Milito