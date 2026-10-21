Las declaraciones de Gabriel Milito luego del triunfo de Chivas sobre el Necaxa

Chivas terminó con su sequía de resultados luego de vencer por 1-0 al Necaxa en el Estadio Akron. La realidad es que el Guadalajara no desarrolló ni de cerca su mejor fútbol sobre el césped, sin embargo, la prioridad para el equipo era terminar la sequía de victorias, así mismo lo ha confirmado el técnico Gabriel Milito.

CHIVAS VOLVIÓ AL TRIUNFO🤩🐐



"El partido entró en un terreno peligroso pero hoy necesitábamos la victoria. Apareció el 'Tala' que conocemos"



❗️Gabriel Milito, D.T. de Chivas pic.twitter.com/NcRBEbgXRZ — Claro Sports (@ClaroSports) October 21, 2026

Ahí está ese bache, pero claramente sé dónde estoy y a qué institución represento. Aparte, por todo lo hecho hacia atrás, esperábamos que el equipo tenga ese vuelo, sostenga ese vuelo. Bueno, es el deseo de todos. Lo que más me preocupa o lo que más me interesa en este momento, es recuperar a todos los jugadores. Tener a todos los jugadores. Que no se me lesione más nadie, que no se nos lesione más nadie, que todos estén disponibles, si alguno se te cae que no sean 8 bajas y tener a todos. Si eso nos sigue pasando, ningún problema. Seguiremos jugando intentando dar lo mejor. Saldrá bien, saldrá regular o saldrá mal, pero seguiremos para adelante, siempre mirando para adelante. Gabriel Milito

Sobre los abucheos que recibió el equipo más allá de la victoria, Gabriel fue contundente:

Con respecto a la gente (que abucheó pese al triunfo), entiendo que cada vez que han que han venido a vernos o a ver a los jugadores, en muchos partidos, no siempre, pero en muchos partidos hemos conseguido ganar, golear y gustar, que eso es muy complejo en el futbol actual, pero el equipo lo supo hacer. Pero la gente también tiene que saber que en el futbol hay momentos que también hay que saber sufrir. Y es bueno, por supuesto, ganar, gustar y golear, pero también es bueno ganar sufriendo, no necesariamente jugando tu mejor partido. A veces hay partidos que se tienen que resolver, como el de hoy y que los tres puntos queden en casa. El futbol también tiene eso.

Chivas v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Para cerrar, Milito afirmó que ha cometido mucho errores tácticos este semestre, sin embargo, la calidad de sus jugadores han maquillado sus fallos en más de una ocasión.

Porque opinar sobre lo que se hace sin tomar ningún tipo de decisión, con el resultado ya puesto, con el juego ya jugado, esa tarea me parece que es mucho más simple que analizar un rival, preparar un partido. El partido se puede dar como lo imaginaste o totalmente de otra manera. Hoy planificamos el partido para jugar contra un 4-3-3 y nos jugó 5-4-1. O sea, que la planificación inicial no sirvió para nada, tuvimos que adaptarnos a la charla previa, en el vestuario. Claro, mi obligación es analizar todo ese tipo de cosas y tomar las mejores decisiones. ¿Qué me equivoco? Me equivoco mucho. Y muchas veces me salva la calidad de los jugadores que dirijo, porque me equivoco muchas veces, muchas más veces de lo que ustedes piensan, pero tengo unos jugadores fantásticos que me salvan, me salvan. Pero vuelvo a repetir, se equivoca solamente el que hace. Los que opinan de los que hacen no se equivocan nunca, pero hay una gran diferencia entre hacer y opinar de los que hacen. A mí me gusta hacer.

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