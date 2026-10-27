El FC Barcelona afronta un nuevo contratiempo en defensa tras la derrota en el Clásico frente al Real Madrid: Xavi Espart sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho y estará aproximadamente siete semanas de baja, según confirmó el club.

Su ausencia se suma a las de Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen, lo que reduce considerablemente las alternativas para configurar la defensa azulgrana.

👀 Koundé es quien tiene más opciones de llegar al partido contra el Alavés, mientras que Flick espera recuperar a Christensen la próxima semana



🔙 Eric Garcia apunta a después del parón de selecciones y Xavi Espart estará unas siete semanas de baja pic.twitter.com/yR3dxtCJMa — Diario SPORT (@sport) October 26, 2026

Por el momento, Hansi Flick dispone de cuatro defensores del primer equipo: Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo y Alejandro Balde. Sin embargo, también puede recurrir a las reconversiones tácticas o buscar soluciones en el Barça Atlètic.

A continuación, las opciones de Flick para cubrir la baja de Espart:

1. Alejandro Balde

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Pedro Salado/GettyImages

El lateral izquierdo fue quien reemplazó a Espart durante el Clásico y aparece como una de las opciones más directas para reorganizar la defensa. Balde cuenta con experiencia en el primer equipo y puede aportar profundidad por la banda, aunque su participación reciente había sido limitada.



Su presencia permitiría a Flick mantener a Cancelo como lateral derecho y evitar cambios más profundos en la estructura defensiva.

2. Joao Cancelo

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

La polivalencia de Cancelo le permite actuar en ambas bandas, una característica importante ante la falta de efectivos. El técnico también contempla otras variantes: Frenkie de Jong y Rodri pueden desempeñarse puntualmente como centrales, mientras que Brian Fariñas aparece como una alternativa para el lateral derecho, pese a que todavía no debutó con el primer equipo.



Estas soluciones ofrecerían margen de maniobra sin necesidad de incorporar inmediatamente a un futbolista del filial.

3. Guillem Víctor

Barcelona Atletic v FC Andorra - Copa Catalunya | Quality Sport Images/GettyImages

El Barça Atlètic cuenta con Guillem Víctor, una de las opciones más interesantes para cubrir el lateral derecho. El futbolista, disputó todos los partidos del filial en esa posición y también puede desenvolverse en zonas más adelantadas.



Su versatilidad y sus características lo convierten en un perfil similar al de Espart. Si Flick decide apostar por un jugador de la cantera, podría encontrar en él una alternativa para mantener las funciones habituales del lateral.

4. Brian Fariñas

FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper Trophy | Alex Caparros/GettyImages

Fariñas es un centrocampista al que Flick ya probó como lateral derecho durante la pretemporada; su rendimiento durante el verano convenció al entrenador de sus posibilidades para desempeñarse en diferentes posiciones.



Flick destacó públicamente su talento, aunque reconoció que la competencia en el centro del campo dificultaba sus posibilidades de sumar minutos. La situación defensiva actual podría cambiar ese panorama: ante las bajas, y mientras Koundé trabaja para regresar, Fariñas aparece como una alternativa que el entrenador ya conoce y cuya polivalencia podría resultar determinante.

5. Landry Farré

FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Youth League 2025/26 | Pedro Salado/GettyImages

Otra posibilidad es Landry Farré, capaz de ocupar cualquiera de las cuatro posiciones de la defensa. Esta temporada actuó principalmente como lateral izquierdo, aunque también jugó como central.



Su fortaleza física y su capacidad para adaptarse a diferentes funciones podrían resultar útiles si las bajas obligan a modificar la composición de la última línea.

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