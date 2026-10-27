Las opciones de Flick en defensa para cubrir la baja de Xavi Espart en el FC Barcelona
El FC Barcelona afronta un nuevo contratiempo en defensa tras la derrota en el Clásico frente al Real Madrid: Xavi Espart sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho y estará aproximadamente siete semanas de baja, según confirmó el club.
Su ausencia se suma a las de Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen, lo que reduce considerablemente las alternativas para configurar la defensa azulgrana.
Por el momento, Hansi Flick dispone de cuatro defensores del primer equipo: Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo y Alejandro Balde. Sin embargo, también puede recurrir a las reconversiones tácticas o buscar soluciones en el Barça Atlètic.
A continuación, las opciones de Flick para cubrir la baja de Espart:
1. Alejandro Balde
El lateral izquierdo fue quien reemplazó a Espart durante el Clásico y aparece como una de las opciones más directas para reorganizar la defensa. Balde cuenta con experiencia en el primer equipo y puede aportar profundidad por la banda, aunque su participación reciente había sido limitada.
Su presencia permitiría a Flick mantener a Cancelo como lateral derecho y evitar cambios más profundos en la estructura defensiva.
2. Joao Cancelo
La polivalencia de Cancelo le permite actuar en ambas bandas, una característica importante ante la falta de efectivos. El técnico también contempla otras variantes: Frenkie de Jong y Rodri pueden desempeñarse puntualmente como centrales, mientras que Brian Fariñas aparece como una alternativa para el lateral derecho, pese a que todavía no debutó con el primer equipo.
Estas soluciones ofrecerían margen de maniobra sin necesidad de incorporar inmediatamente a un futbolista del filial.
3. Guillem Víctor
El Barça Atlètic cuenta con Guillem Víctor, una de las opciones más interesantes para cubrir el lateral derecho. El futbolista, disputó todos los partidos del filial en esa posición y también puede desenvolverse en zonas más adelantadas.
Su versatilidad y sus características lo convierten en un perfil similar al de Espart. Si Flick decide apostar por un jugador de la cantera, podría encontrar en él una alternativa para mantener las funciones habituales del lateral.
4. Brian Fariñas
Fariñas es un centrocampista al que Flick ya probó como lateral derecho durante la pretemporada; su rendimiento durante el verano convenció al entrenador de sus posibilidades para desempeñarse en diferentes posiciones.
Flick destacó públicamente su talento, aunque reconoció que la competencia en el centro del campo dificultaba sus posibilidades de sumar minutos. La situación defensiva actual podría cambiar ese panorama: ante las bajas, y mientras Koundé trabaja para regresar, Fariñas aparece como una alternativa que el entrenador ya conoce y cuya polivalencia podría resultar determinante.
5. Landry Farré
Otra posibilidad es Landry Farré, capaz de ocupar cualquiera de las cuatro posiciones de la defensa. Esta temporada actuó principalmente como lateral izquierdo, aunque también jugó como central.
Su fortaleza física y su capacidad para adaptarse a diferentes funciones podrían resultar útiles si las bajas obligan a modificar la composición de la última línea.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.